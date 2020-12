Nonostante la sua esperienza non sia stata lunghissima, ha spesso e volentieri creato dinamiche molto interessanti nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. La sua apparizione nel reality show di Alfonso Signorini è stata veramente molto significativa, seppur breve come vi abbiamo detto poco fa. E in rete circola di lei una meravigliosa immagine da bambina. Siamo sicuri che molti di voi la potranno riconoscere al primo tentativo, anche se bisogna ammettere che dovrete essere bravi.

Anche se qualche indizio si può sicuramente scorgere vedendo questa fotografia di molti anni fa, non è proprio facile risalire al nome dell’ex gieffina. Nell’ultimo periodo ha criticato Pierpaolo Pretelli, alla luce della conoscenza approfondita con Giulia Salemi: “Ho capito che… come si dice a Roma ‘ndo cojo cojo’. L’importante è arrivare alla fine. Le dame sono indifferenti. Vero Pier?”. Dunque, non crede realmente ai suoi sentimenti, dopo quello che ha trascorso con la Gregoraci. (Continua dopo la foto)















Il suo carattere è veramente molto forte, non a caso in tanti hanno difficoltà ad avere un legame con lei. Ma è molto sincera e schietta e questi sono indubbiamente dei pregi. In passato è anche stata una corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, quindi ormai i nostri indizi sono diventati quasi prove schiaccianti. Avrete dunque capito che si tratta dell’affascinante Selvaggia Roma, l’influencer che tanto ha fatto discutere anche per alcune sue uscite nelle quali si è resa protagonista sui social. (Continua dopo la foto)















Questo è senza ombra di dubbio uno scatto decisamente inedito, infatti mai nessuno l’aveva vista da così piccola. Certo, oggi è da considerare una delle ragazze più belle in Italia e una delle più interessanti dell’edizione del ‘GF Vip 5’, assieme a Rosalinda Cannavò, Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci. E non è cambiato moltissimo, tenuto conto che anche da bimba era carinissima. Amatissima su Instagram, questa istantanea ha emozionato ancora di più tutti i suoi seguaci. (Continua dopo la foto)









A far parlare erano state anche sue dichiarazioni su Andrea Zelletta: “Mi trovavo bene con lui. Se fosse stato single un pensiero lo avrei fatto”. Infatti all’inizio tra i due c’era stata qualche ruggine. Selvaggia aveva parlato di mancanza di rispetto da parte di Andrea, mentre lui aveva fatto intendere di non conoscere l’influencer romana. Lo dimostrava il video in cui Tommaso Zorzi riferisce a Elisabetta Gregoraci i pettegolezzi relativi al passato della influencer.

