Ultima puntata dell’anno per Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai1. Per chiudere l’anno la conduttrice ha intervistato il giornalista Alberto Matano, volto noto del Tg1 e attualmente al timone de La Vita in diretta dopo che lo scorso anno ha presentato insieme a Lorella Cuccarini. Tanti gli argomenti di cui ha parlato Matano, raccontato aneddoti interessanti sia sulla sua vita privata che professionale.

Serena Bortone ha anche svelato un retroscena sulla prima volta che ha incontrato Alberto Matano e sull'impressione che ne ha avuto, premettendo che all'epoca era molto emozionata. Lei per la prima volta era alla conduzione di Agorà invernale mentre lui era al timone di Sono Innocente. La conduttrice di Oggi è un altro giorno su quell'incontro ha ammesso: "Io pensai quant'è gentile, quanto è simpatico ma soprattutto gentile. In un mondo di maleducati una persona come te è un perla rara".















Dopo aver ringraziato la collega per il complimento ricevuto il giornalista ha spiegato che in realtà la sua gentilezza viene meno quando deve affrontare alcuni fotografi invadenti, essendo una persona molto riservata e gelosa della sua vita privata. Alberto Matano si è lasciato andare ai ricordi e ha parlato della sua infanzia: "Mamma era una femminista. Aveva la passione per la politica mentre papà aveva la passione per la musica. Ci hanno insegnato ad amare e condividere con i miei fratelli".















Poi ha aggiungo spiegando che la mamma "È stata assessore a Catanzaro negli anni '80. Era l'unica donna e ricordo i suoi turbamenti, ma non ha mai mollato. Sono andato via perché essere figlio di una donna importante in una piccola città non era facile. Qualunque cosa facessi tutti pensavano "è il figlio di Marisa".









Poi si è parlato del mondo della tv e Alberto Matano ha fatto riferimento a Mara Venier, la signora della domenica: “È un’amica quotidiana, ci sentiamo e ci raccontiamo le nostre cose, se abbiamo un problema di qualsiasi natura lo condividiamo. È diventata per me un riferimento, con la sua esperienza e la sua saggezza. Lei mi dà sempre il suo punto di vista e viceversa, anche io cerco sempre di dare il mio contributo a lei. Ci manca molto non poterci vedere, di solito durante le feste facciamo almeno un brindisi, ma quest’anno niente”. Infine spazio ai nuovi impegni professionali di Matano che ha detto: “L’anno scorso la mia partecipazione al Cantante mascherato era una fake news, quest’anno chi lo sa? Non posso dire nulla”.

