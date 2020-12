Grandissime polemiche e insinuazioni sono state sollevate, dopo la presenza di Maria De Filippi al ‘Grande Fratello Vip’. Tutti si erano accorti del mancato saluto della regina di Mediaset nei confronti di Sonia Lorenzini, poi eliminata la sera stessa, che aveva sorpreso tutti. In tanti si sono chiesti perché l’avesse ignorata e i più maliziosi hanno ipotizzato che la scelta della moglie di Maurizio Costanzo fosse stata volontaria. Dopo giorni di voci, è l’ex gieffina a rompere il silenzio.

Secondo la gran parte degli opinionisti tv la spiegazione è assai più semplice di quel che si crede. La De Filippi non è mai stata un personaggio che ama creare scandali e polemiche per mettersi in mostra. Con ogni probabilità, trovandosi innanzi parecchie persone, c’è stata una innocente dimenticanza. Insomma tra un ‘ciao’ di qui, ‘un come stai’ di lì, Sonia non è stata casualmente citata. E la stessa ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha spiegato che non c’è alcun caso con la De Filippi. (Continua dopo la foto)















Tantissimi follower della Lorenzini l’hanno subissata di domande sull’argomento ed adesso è stata costretta a replicare. In particolare, un’utente le ha scritto: “Però come ti ha ignorata principessa Maria, Sonia, proprio di proposito. Ti sei scavata la fossa, ora non ti chiamerà più nessuno in televisione. Prepara una zappa”. A quel punto la donna ha deciso di rispondere, commentando proprio quel post della sua seguace Instagram. E le sue parole non hanno bisogno di interpretazioni. (Continua dopo la foto)















Sonia ha quindi postato: “Quando la gente vuole vedere il marcio…Maria è una donna di estrema intelligenza, non fa i giochetti del saluto sì e no, semplicemente ad ogni inquadratura salutava chi vedeva e non sono stata inquadrata. Ma i film che si fanno le persone restano delle grandi verità??. P.S.: ho lavorato nei bar, in fabbrica e semmai nella vita dovessi andare a zappare, tanto di cappello, lavoro umile e nobile”. Una risposta al vetriolo che ha zittito la follower. (Continua dopo la foto)









Prima della sua eliminazione si erano scagliati praticamente tutti contro Sonia. Al centro della questione, il racconto dello stupro che la Del Vesco avrebbe subito all’età di 12 anni. La Cannavò si era liberata di un peso dialogando con la De Grenet ma il disagio esternato da Rosalinda non sembrava aver colpito il cuore di Sonia, anzi il contrario. Parlando della vicenda, Sonia aveva affermato: “Si sente sempre in difficoltà, sempre”.

