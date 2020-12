Ancora tensione altissima nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’, ad un giorno dalla puntata in diretta del 31 dicembre. Protagonista ancora una volta Giulia Salemi, che comunque nelle ultime ore ha vissuto anche momenti di grande gioia e passione con Pierpaolo Pretelli. Con il giovane l’amicizia sembra ormai superata, quindi siamo vicini a parlare di vero e proprio amore. Ma ciò che succede durante la notte sta facendo infuriare un’altra concorrente, ovvero Cecilia Capriotti.

Il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è finalmente accaduto. Ma dove è accaduto e quando è accaduto? Ma soprattutto, come è accaduto? Dove è evidente, nella piscina della Casa del Grande Fratello Vip, grande, bella e soprattutto defilata. Quando?! Nella notte, quella appena trascorsa, ma il quesito più bello a cui rispondere è il ‘come’. “Non riesco ad allontanarmi è qualcosa più forte di me”. Vediamo invece cosa è successo tra le due vippone e qual è il motivo dello scontro. (Continua dopo la foto)















Nella mattinata del 30 dicembre, Cecilia ha rimproverato la Salemi, perché colpevole di fare troppo rumore durante la notte per una sua esigenza particolare, ovvero quella di fare la pipì. La Capriotti non ha quindi dormito nel migliore dei modi perché l’influencer italo-persiana ha aperto molte volte la porta, recandosi in bagno in diverse occasioni. Almeno in due circostanze l’ha quindi svegliata. Cecilia ha fatto notare questo problema ed ha invitato la coinquilina a fare attenzione. (Continua dopo la foto)















Questo quanto affermato dalla Capriotti: “Siamo in tv, io non mi posso far vedere con le occhiaie, mi hai svegliato alle 4 stanotte e poi anche alle 8. Non è possibile, per me questa cosa non va bene”. Giulia non riusciva a credere che fosse davvero così arrabbiata, solo per il fatto che ha dovuto fare bisogni fisiologici. Addirittura è stata accusata di mancanza di rispetto, ma l’ex di Francesco Monte ha detto semplicemente di essere un po’ maldestra, ma di non voler essere maleducata. (Continua dopo la foto)









Il litigio tra Cecilia Capriotti e Giulia Salemi perché Giulia disturba di notte per andare al bagno e non la fa dormire.#GFVIP pic.twitter.com/VHSxJkkACs — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 30, 2020

Giulia ha aggiunto che fornirà dei tappi all’inquilina, oltre ad una mascherina, e starà molto attenta. Cecilia Capriotti ha concluso: “Io non posso più dormire, io mi posso anche mettere i tappi, ma tu non devi bere due litri di acqua la sera. Poi tu ti metti anche a cercare le cose e fai rumore. Non sei così attenta, te lo sto dicendo con il cuore. Ci vuole rispetto per gli altri”.

GF Vip, Andrea Zelletta ritratta: la confessione sulla fidanzata Natalia Paragoni in lacrime