Nuovi risvolti sul caso “vacanza a Capri” di Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta, nella Casa del GF Vip. Nei giorni scorsi l’ex tronista di UeD è entrato in crisi per un regalo enigmatico della sua ragazza poi, durante la diretta di lunedì scorso, l’incontro chiarificatore con Natalia che in breve ha spiegato che quel dono è stato frainteso, che è difficile gestire la lontananza e che lo ama.

Ma poco dopo è esplosa la “bomba” di gossip preannunciata da Dayane Mello sul presunto tradimento di lei durante questa ormai famosa vacanza a Capri. In puntata Andrea Zelletta è sembrato tranquillo. Ha reagito in maniera abbastanza fredda alla voce sul presunto tradimento della sua fidanzata. Inoltre ad Alfonso Signorini ha detto di essere a conoscenza di quanto accaduto in quella vacanza e dei rumor messi in giro dalle malelingue. (Continua dopo la foto)















Ma le cose non starebbero affatto così: Andrea Zelletta è crollato e tra le lacrime e ha confessato a Samantha De Grenet di avere ancora tanti dubbi. “Sto male, non ce la faccio più. Non è andato tutto bene. Io non sapevo di questo rumor, del chiacchiericcio – ha esordito – Capisci che stanno dicendo robe pese. Divento pazzo. Ok che al 99,99%, ma è sempre il 99. Non posso tollerare delle robe così, il fatto che si sia parlato con facilità di certe cose”. (Continua dopo la foto)















“In diretta ho detto ‘io so tutto’, ma intendevo del fatto che è andata in vacanza – ha continuato Andrea – Ero d’accordo? No! Samantha non sono d’acciaio. Ora voglio sapere di più. Perché ci sono queste voci? Da dove arrivano? Mi fido di Natalia, ma non mi basta”. “Ci sono cose che in diretta ieri non sono uscite fuori, non le hanno fatte vedere, me le ha dette Tommaso”. (Continua dopo foto)











“Ho mal di testa da ieri. In puntata l’ho tutelata. Comunque la verità è che io so che è andata in vacanza con delle persone… sapevo con chi era, questo sapevo. Mi verrebbe spontaneo fare delle domande alla mia ragazza. Ragazzi ci sto male, dentro mi vengono mille pensieri. Da una parte odio che ci siano queste voci sulla mia donna, dall’altra io vorrei delle risposte. Ok che mi fido della mia fidanzata, però devo ammettere che la pulce c’è. Pensate che io ho saputo di quella bomba ieri in quel momento”, ha concluso.

“È successo nella notte”. GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi finalmente allo scoperto. Le telecamere riprendono tutto

fbq('track', 'Gossip');