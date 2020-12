Il sole è sorto, quest’oggi, nella Casa più spiata d’Italia, sarebbe potuto essere un giorno meraviglioso, pacifico e sereno… e invece no. Vediamo insieme cosa è successo all’interno del GF Vip. Di una cosa non v’è dubbio, sicuramente le ultime ore sono state tra le più scoppiettanti del 2020.

Fuochi d’artificio fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli all’interno della Casa di Cinecittà, immersi fino al collo nella piscina del GF Vip, bacio appassionato e via. Ma non solo nelle ultime ore troviamo anche Andrea Zelletta che piange in un angolo, prima era stato tradito, poi no. Poi Dayane sputa veleno, poi no e si scusa. Ma queste ormai sono storie vecchie, e non hanno niente a che vedere con la lite che è avvenuta stamattina. Curiosi?! (Continua dopo le foto)





























La lite avvenuta stamattina è intercorsa fra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che si sono trovati faccia a faccia a discutere animatamente. Tutto pare essere iniziato con una frase della Orlando a riguardo della coreografia che devono ideare per la serata di Capodanno. “Uno che si è messo lì a fare tutto e tu rompi i c******i per due passi” ha detto Tommaso Zorzi. Stefania Orlando aveva espresso un commento sulla decisione di modificare alcune parti della coreografia, dicendo di trovarla un po’ complessa. “Fallo tu!” ha esclamato allora Tommaso e lei gli ha precisato di non essere una coreografa. “Ma non lo sei nemmeno tu!” ha detto all’influencer milanese. Una conversazione presto degenerata.









“Stefania purtroppo stamattina si è svegliata così” ha commentato Tommaso Zorzi. La Orlando allora si è scagliata contro Tommaso: “Non voglio più farlo perché mi dai anche tu della psicopatica” ha esclamato. “Non ripetere la stessa frase, dai fastidio e non sei normale” ha ribattuto l’influencer di fronte alla rabbia di Stefania, che ripeteva le proprie ragione. “Tu racconti la cronologia dei fatti a modo tuo” ha precisato lei. Poco dopo, raggiunta in camera da Cecilia, Stefania Orlando ha iniziato a piangere. “Sapeva che quella parole mi avrebbero fatto male e l’ha detto” ha esclamato, riferendosi al modo in cui Tommaso l’ha apostrofata.

“È successo nella notte”. GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi finalmente allo scoperto. Le telecamere riprendono tutto