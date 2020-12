Martedì 29 dicembre 2020 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne con Gemma Galgani al centro dello studio per raccontare come prosegue la conoscenza con Maurizio. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, la dama torinese ha fatto sapere di non avere trascorso le festività natalizie con il cavaliere e di averlo sentito poco. Anzi, Maurizio avrebbe spento il telefono il 26 dicembre per farsi risentire il giorno dopo.

Durante la puntata Davide Donadei ha annunciato di essere vicino alla scelta, Riccardo Guarnieri ha dato una conferma a Roberta Di Padua spiegando di voler continuare la loro frequentazione senza l'intromissione di altre donne, mentre Sophie Codegoni è uscita con Giorgio. Ma c'è un'altra notizia che arriva dallo studio di Uomini e Donne. Tra gli applausi dello studio e di Maria De Filippi, una coppia ha annunciato di aspettare un bambino.















Nel corso degli anni il popolare dating show condotto da Maria De Filippi ha visto nascere coppie e tantissimi bambini e anche questa volta l'emozione è stata tantissima. Stiamo parlando di Jara Gaspari e Nicola Balestra. già genitori di Tommaso, nato il24 settembre del 2019: "Benvenuto a Tommaso nato alle 2.15 di ieri mattina! Pesa 3 chili e 40 grammi ed è la gioia della sua mamma e del suo papà… Tanti auguri a Jara e Nicola", avevano annunciato sui social i due ex volti di Uomini e Donne.















Jara e Nicola si sono conosciuti proprio nello studio di Uomini e Donne. Dopo una breve frequentazione i due hanno scelto di abbandonare la trasmissione e di proseguire la conoscenza all'esterno dello studio. "Vorremmo mettere al mondo un figlio. Quando tiri le somme e trovi quello che cercavi in una persona, vuoi provare a vivere tutto al massimo: la famiglia, la convivenza e un figlio. Abbiamo sempre vissuto la nostra storia in maniera concreta e fatto grandi progetti", aveva raccontato Jara dopo l'uscita da Uomini e Donne.









Un amore a prima vista: “Già durante la prima cena non c’è mai stato disagio o imbarazzo. C’era molta sintonia. Nicola è più riservato di me ma ho capito dopo qualche settimana che potevo fidarmi e mi sono lasciata andare” aveva dichiarato la dama.

