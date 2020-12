La vicenda legata a Samantha De Grenet e alle sue pesantissime frasi contro Stefania Orlando tiene ancora banco. In tanti si aspettavano la sua squalifica dal programma, a partire dagli ex gieffini Salvo Veneziano e Stefano Bettarini, ma così non è stato. Questo quanto rivelato dall’ex calciatore, rispondendo ad alcuni follower che gli chiedevano lumi sulla mancata squalifica di Samantha De Grenet: “Io sono già in causa, come potete vedere non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi”.

Per poi concludere: "Le verità sono scomode se escono, quando ci sono giochi di potere". Dichiarazioni molto forti di Bettarini, destinate a far parlare ancora a lungo. Salvo si era invece riferito in generale anche su Alfonso Signorini e gli opinionisti: "Pupo va subito nominato Presidente della Repubblica, Antonella Elia dovrebbe essere più silenziosa quando parlano gli altri. Vabbè, sul conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, stendiamo un velo pietoso". Ora un nuovo durissimo attacco.















Ad intervenire sulla vicenda ci ha pensato Simone Gianlorenzi, ovvero il marito della Orlando: "A volte servirebbe giustizia e non solo solidarietà. Ci vorrebbe una squalifica. Ha ribadito che quelle parole le avrebbe dette di nuovo. E io mi aspettavo una squalifica. Quella della De Grenet non è stata una frase sfuggita. Ma una minaccia. Forse dovrebbe chiedere scusa". Successivamente, il coniuge di Stefania ha voluto anche fornire una sua opinione sulla riappacificazione delle due.















Gianlorenzi ha quindi aggiunto: "Forse Samantha De Grenet ha capito l'errore, ha fatto un passo indietro per salvarsi dalla squalifica". La stessa Stefania Orlando aveva precisato alla coinquilina di non averla mai voluta offendere come mamma: "Io ho detto di dare solo il buon esempio". Effettivamente in tanti, anche in rete, hanno avuto molti dubbi sulla decisione della produzione del 'GF Vip', che in altre circostanze, vedasi Filippo Nardi, avevano preferito squalificare.









Come aveva riportato ‘Leggo’, le frasi “sotto accusa” non riguarderebbero solo la Orlando. Riferendosi a Giulia Salemi la de Grenet avrebbe anche aggiunto: “Una donna che beve alcol è peggio di un uomo” e ancora “Ma è un ‘no’ come quello di alcune donne che dicono ‘no’ ma in realtà lo vogliono?”. Su Twitter tanti avevano chiesto la squalifica della showgirl, ma Signorini e gli autori del programma non hanno ascoltato le richieste.

