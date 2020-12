L’emergenza coronavirus non è ancora terminata, anche se l’arrivo del vaccino sta facendo tirare un grosso sospiro di sollievo. Se n’è parlato nella puntata del 29 dicembre a ‘La Vita in diretta’, dove era ospite in collegamento Roberto Poletti. Come ben sapete, lui non usa mai mezzi termini ed è sempre diretto nelle sue affermazioni. Circa un mese fa infatti non aveva gradito i grandi affollamenti che si sono già formati in alcune grandi città della nostra Penisola per lo shopping natalizio.

Il giornalista e politico italiano aveva affermato: “Io non la posso capire sta roba, ma ci rendiamo conto?”. Per lui è impensabile dimenticarsi delle problematiche in cui versa ancora la nostra nazione a causa della pandemia. Non bisognerebbe dunque assumere comportamenti irresponsabili che potrebbero mettere a rischio tutti noi nei prossimi mesi. E qualche ora fa è tornato nuovamente ad arrabbiarsi per alcune voci che girano insistentemente sui vaccini. (Continua dopo la foto)















Troppi italiani hanno manifestato la loro preoccupazione e non vorrebbero sottoporsi alle vaccinazioni. Secondo Poletti, la colpa è da addossare a tutti quei siti presenti online che scrivono fake news a cui la gente purtroppo ci crede. Queste sono state le sue parole: “Bisogna stare attentissimi, sono organizzatissimi questi siti delle bufale”. Dunque, troppe persone si farebbero convincere da questi siti web inaffidabili, che rischiano di mettere a repentaglio la salute di tutti i cittadini. (Continua dopo la foto)















Alberto Matano ha ascoltato con molta attenzione le sue frasi, senza però intromettersi nel discorso. L’ospite de ‘La Vita in diretta’ ha poi aggiunto come è possibile contrastare queste notizie prive di fondamento: “Il ruolo di noi giornalisti è molto importante in questa fase. Purtroppo queste persone che sui nostri dispositivi mettono queste notizie false, lo fanno per lavoro”. Quindi, guadagnerebbero alle spalle della gente, che crede a news che non hanno alcun tipo di veridicità. (Continua dopo la foto)









E tempo fa, rispondendo ad un ragazzo che stava facendo la predica, sempre al programma Rai di Matano Roberto Poletti si era lasciato andare a questa considerazione: “Fino ad un minuto fa non la indossavi neanche tu! Fa la predica, ma non aveva la mascherina fino a poco fa” ha esclamato Roberto Poletti. Il conduttore Alberto Matano non ha potuto far altro che sorridere.

