“Sarà così!”. Il cantante mascherato, Milly Carlucci cambia tutto. Soffiata sul programma Rai

Andato in onda dal 10 gennaio 2020, in prima serata su Rai 1 per quattro puntate, con la conduzione di Milly Carlucci, il Cantante mascherato è l’adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer, ispirato a King of Masked Singer, format sudcoreano della MBC.

Il programma è un talent show musicale con protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che si esibiscono in sfide canore in forma anonima, nascosti all'interno di pittoresche maschere che li ricoprono dalla testa ai piedi. La reale identità dei concorrenti verrà rivelata in diretta solamente al momento della loro eliminazione, venendo smascherati al termine di ogni puntata se ricevono il minor numero di voti, che saranno decisi dai like della pagina del programma su Instagram, dal televoto e dal voto della giuria.















Dopo il grande successo della passata edizione, il programma torna in televisione a partire dal 29 gennaio in prima serata su Rai1. Alla conduzione e alla direzione artistica di questa seconda edizione della trasmissione, ci sarà sempre Milly Carlucci, reduce dal grande successo di Ballando con le stelle, che quest'anno ha visto trionfare Gilles Rocca e la ballerina professionista Lucrezia Lando.















Grandi novità nell'edizione 2021. La prima riguarda il quarto giurato del programma, che secondo Tvblog.it potrebbe essere anche lui mascherato come i concorrenti in gara. Anche quest'anno a giudicare i cantanti ci saranno Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna.









Top secret il cast e le maschere, che quest’anno saranno diverse da quelle utilizzate durante l’edizione andata in onda agli inizi del 2020. Nella seconda edizione vedremo le maschere Pecorella, Giraffa, Lupo, Tigre Azzurra, Farfalla, Gatto, Alieno, Pappagallo, Orso. Le puntate, invece, saranno cinque, una in più rispetto allo scorso anno.

