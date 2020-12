Nella Casa del Grande Fratello Vip grande sorpresa da una delle conduttrici più amate della televisione italiana, Maria De Filippi. Complice del GF Vip, Queen Mary ha voluto fare una sorpresa a Tommaso Zorzi e Cecilia.

I due inquilini, in un momento di confidenze, hanno espresso la loro ammirazione verso il lavoro della De Filippi e Tommaso, come è solito ironizzare, ha detto: "Per Maria farei proprio lo stagista, le farei le fotocopie" suscitando così le risate dei coinquilini. Alfonso allora, dopo aver accolto in collegamento Maria, apre il collegamento con la Casa per coinvolgere Tommaso: "Avrei bisogno di te in SuperLed" mentre il giovane, con volto preoccupato, giunge nella stanza dove improvvisamente appare in video proprio la De Filippi.















Un siparietto che non è piaciuto per niente a uno degli ex vipponi della casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Fulvio Abbate, scrittore "marchese" e giornalista che nella casa aveva stretto una buona amicizia con Patrizia De Blanck. Una permanenza durata poco proprio a causa delle sue osservazioni spigolose e le sue battute taglienti. Dopo l'eliminazione lo scrittore ha continuato a far parlare di sé e della sua partecipazione al reality.















Lo ha fatto anche dopo la puntata andata in onda lunedì 29 dicembre. Quando a poche ore dalla messa in onda ha commentato l'incontro avvenuto tra Tommaso Zorzi e Maria De Filippi. Lo scrittore ha commentato la scena come imbarazzante. "Tommaso Zorzi che davanti a Maria De Filippi si trasfigura commosso come la pastorella di Lourdes con la Madonna mi è sembrata una scena davvero imbarazzante. Spero si sia imbarazzata anche la De Filippi", ha scritto Abbate attirando una pioggia di critiche.









Tommaso Zorzi che davanti a Maria De Filippi si trasfigura commosso come la pastorella di Lourdes con la Madonna mi è sembrata una scena davvero imbarazzante. Spero si sia imbarazzata anche la De Filippi. @GrandeFratello #gfvip2020 #zorzi #fulvioabbate #mariadefilippi — Fulvio Abbate (@fulvioabbate) December 29, 2020

Tommaso Zorzi, infatti, è uno dei concorrenti più amati di questa edizione e proprio sul web vanta una buona fetta di ammiratori che all’occorrenza si muovono per prendere le parti del loro beniamino.

