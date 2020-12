“Chi è il misterioso amante di Natalia…”. Andrea Zelletta tradito. Spunta la soffiata-bomba sulla fidanzata del vippone

È andato in scena durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il delicato confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, la sua fidanzata. Gli ultimi giorni non sono stati facili per Andrea soprattutto dopo il regalo di Natale che le aveva mandato proprio Natalia. Uno strano dono, a detta di lui, con un biglietto stringato e enigmatico che lo ha fatto crollare: per giorni il gieffino si è domandato cosa stesse succedendo.

Come se non bastasse Dayane Mello, confidandosi con Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti, ha fatto intendere di essere a conoscenza di alcuni retroscena inediti, e per questo si è sfogata in confessionale: ha confidato agli altri concorrenti che proprio Natalia Paragoni quest’estate avrebbe tradito il fidanzato Andrea Zelletta in vacanza a Capri. I due hanno potuto guardarsi negli occhi per chiarire i fraintendimenti. (Continua dopo la foto)















A distanza di poche ore, la pagina Instagram Veryinutilpeople.it ha svelato alcuni dettagli in merito all’identità del misterioso amante di Natalia Paragoni: si tratterebbe di Leonardo Del Vecchio, il figlio del proprietario del brand Luxottica nonché ex compagno di classe di Tommaso Zorzi. Il blog Veryinutilpeople.it ha voluto infine specificare che queste sarebbero state le voci di cui tanto parlava la modella brasiliana all’interno della casa.(Continua dopo la foto)















Durante a diretta Andrea non ha voluto dare peso ai rumor lanciati da Dayane dicendo che è consapevole della situazione in merito alla vacanza di Natalia a Capri. Sempre il blog riporta che in quei giorni la coppia viveva un moment di crisi e che li ha portati ad allontanarsi. Nonostante tutto Zelletta e Paragoni durante il loro confronto al GF Vip, hanno voluto smentire il tradimento, definendo le parole di Dayane Mello frutto di semplici storielle non vere. (Continua dopo la foto)









Anche sul web la questione del presunto tradimento divide i follower del GF Vip: e le prime divisioni sono partite all’interno dello studio del reality. C’è chi crede alla versione di Dayane, come Selvaggia Roma e chi – come Elisabetta Gregoraci – ritiene quella di Dayane un’uscita di poco rispetto. Sui social allo stesso modo c’è chi critica Natalia Paragoni e ne dubita della sincerità, mentre altri sostengono la coppia più che mai, definendo l’amore che Natalia Paragoni prova per Andrea Zelletta un amore sincero e privo di malizia e bugie.

