Non ci sono solamente scontri nella Casa tra i vari protagonisti. Vi abbiamo riferito in articoli precedenti di litigi clamorosi soprattutto tra Giulia Salemi e Dayane Mello, causati dal rapporto dell’influencer con Pierpaolo Pretelli. E su questa vicenda è intervenuto anche Enock Barwuah: “Quello che combina Pierpaolo sono ca…i suoi, è grande e vaccinato e decide con la sua testa. Voglio solo che sia felice, deciderà lui con chi esserlo”, ha poi concluso il fratello di Mario Balotelli.

Ciò che ha fatto però imbestialire un ex concorrente del reality show è stato il perdono concesso a Samantha De Grenet. La donna aveva infatti proferito frasi durissime e gravissime nei confronti di Stefania Orlando, ma non è scattata la squalifica dal programma. Da parte di Samantha ci sono state minacce vere e proprie e molti telespettatori si sarebbero aspettati provvedimenti severi, visto che recentemente è stato escluso dalla trasmissione Filippo Nardi per comportamenti analoghi.















Durante la puntata del 28 dicembre, l'argomento è stato tirato fuori da Alfonso Signorini. L'opinionista Antonella Elia si è scagliata contro la De Grenet, mentre è parso molto più dolce e comprensivo Pupo. Quest'ultimo l'ha infatti giustificata, dicendo che quelle parole sono uscire fuori in un attimo di rabbia. Sul tema ha voluto dire la sua Salvo Veneziano, letteralmente infuriato per questa bontà d'animo, che con lui non c'era stata assolutamente durante il 'Grande Fratello Vip 4'.















All'epoca dei fatti Salvo fu mandato via per gravi frasi ai danni di Paola Di Benedetto, poi vincitrice del programma Mediaset. Attraverso i social network, Veneziano ha quindi affermato senza peli sulla lingua: "Pupo va subito nominato Presidente della Repubblica, Antonella Elia dovrebbe essere più silenziosa quando parlano gli altri. Vabbè, sul conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, stendiamo un velo pietoso". Nemmeno stavolta probabilmente Signorini risponderà.









Recentemente Salvo Veneziano ha accusato di una cosa grave Filippo Nardi. Salvo è intervenuto a ‘Non succederà più’, in onda su Radio Radio. Ha svelato che Nardi ci provò con sua moglie a ‘Buona Domenica’: “Siamo usciti, ci siamo riuniti e siamo andati in un ristorante a Roma tutti insieme. Lui mi era seduto di fronte e accanto a me c’era mia moglie. Lui la conosceva. Finiamo di cenare, siamo davanti alla porta del ristorante e io ero davanti a Filippo”.

