Il Grande Fratello Vip sempre più sotto i riflettori. Ieri è stato il grande giorno di Maria De Filippi. La conduttrice è stata ospite del programma di Alfonso Signorini e sono emersi cuoriosi aneddoti. Come la grandissima stima che Tommaso Zorzi prova per lei, ma anche il fatto che Maria abbia fatto da testimone di nozze al primo matrimonio di Stefania Orlando. Poi il “giallo” del mancato saluto a Sonia Lorenzini, vecchia conoscenza di Uomini e Donne.

A parlare in queste ore, però, è stata anche un ex concorrente del reality molto amata dal pubblico. Elisabetta Gregoraci, infatti, ha rilasciato un'intervisto a Libero Quotidiano in cui ha rivelato che sta continuando a seguire le vicende dei vipponi nella Casa. D'altra parte la showgirl calabrese, con la sua storia con Flavio Briatore e i suoi flirt con Pierpaolo Pretelli ha fatto sempre molto parlare di sé quando era ancora 'reclusa'. Ora, però, è intervenuta per svelare chi secondo lei si aggiudicherà questa quinta edizione del GF Vip.















Prima di tutto Elisabetta ha dichiarato che, a suo modo di vedere, con i nuovi ingressi i vecchi equilibri si rompono e le dinamiche relazionali si complicano. Nonostante tutto la Gregoraci si dice convinta: "Ad oggi posso dire il nome di Tommaso". Dunque per Elisabetta sarà Tommaso a trionfare, e va detto che la sua previsione è largamente condivisa da gran parte del pubblico. Poi la showgirl ha espresso il proprio pensiero su un rapporto che è stato spesso al centro di discussioni e perfino polemiche.















Elisabetta Gregoraci ha detto la sua sul legame di grande amicizia che si è creato tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: "Li adoro entrambi. Il loro è un rapporto sincero che a me piace tanto". Dunque nessuna strategia, né finzione, tra Tommy e Francesco il rapporto è autentico, e se lo dice una persona che ha vissuto per tanto nella Casa con loro possiamo stare tranquilli. Nel corso dell'intervista Elisabetta ha anche rivelato la ragione che l'ha spinta a partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini.









La showgirl ha spiegato che il suo obiettivo era quello di mostrare la vera sé stessa, la donna dietro il personaggio, mettersi in gioco, senza filtri o maschere. “Spero di esserci riuscita” ha affermato Elisabetta che ha anche ringraziato Alfonso Signorini per averle dato questa opportunità. Infine non poteva mancare un pensiero sulla sua storia con Flavio Briatore. La Gregoraci ha dichiarato: “Mi sono sposata per amore e lo rifarei”. Inoltre Elisabetta ha detto che, anche se l’amore è ormai finito, i due mantengono un ottimo rapporto anche per l’amore che li unisce al figlio Nathan Falco.

