Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: sono loro i protagonisti assoluti di queste ore del ‘Grande Fratello Vip’. Ormai sembra chiaro a tutti che non c’è solamente amicizia, dopo essersi scambiati baci passionali, e anche i diretti interessati hanno confermato che si stanno conoscendo più a fondo e che quindi potrebbe anche nascere qualcosa di importante. Non tutti però credono alla veridicità del rapporto, una fra tutte Dayane Mello, che si è litigata duramente con l’influencer.

E adesso ad intervenire è stato anche un ex vippone, molto amico dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. Pierpaolo vorrebbe semplicemente viversi questo momento in modo sereno, infatti prima della diretta del 28 dicembre aveva confessato di essere ormai pronto a lasciarsi andare. Gli strascichi del rapporto con Elisabetta Gregoraci non ci sono praticamente più, quindi ha tutte le intenzioni di volersi rimettere in gioco e concedere tutto se stesso alla bellissima ex di Francesco Monte. (Continua dopo la foto)















In tanti però sperano ancora che un domani, quando il reality show sarà terminato, possa nascere del tenero tra Pierpaolo e la Gregoraci. E a porre tante domande sul giovane sono tantissimi utenti, che subissano di richieste anche il fratello di Balotelli, Enock Barwuah. Quest’ultimo si è presentato in una diretta Instagram con Elisabetta e Francesco Oppini ed ha perso del tutto la pazienza. Non ce la fa più a rispondere di situazioni legate a Pretelli e ha chiesto loro di lasciarlo in pace. (Continua dopo la foto)















Enock ha quindi detto: “Quello che combina Pierpaolo sono ca…i suoi, è grande e vaccinato e decide con la sua testa”. Non vuole quindi essere coinvolto nelle dinamiche della Casa che riguardano Pretelli. Ad intervenire subito dopo è stato il figlio di Alba Parietti, che ha notato nervosismo in Elisabetta: “Io chiuderei qui l’argomento”. La Gregoraci aveva infatti temporaneamente lasciato la diretta Instagram, per poi ritornare proprio quando gli altri due avevano cambiato tema. (Continua dopo la foto)









Anche su Twitter Barwuah ha chiesto ai suoi follower di non inondarlo di messaggi inerenti Pierpaolo Pretelli, anche perché non può dire più di tanto non avendo più contatti diretti. Enock ha semplicemente voluto ribadire un concetto importante: “Voglio solo che sia felice, deciderà lui con chi esserlo”. Ed effettivamente sarà proprio il giovane a scegliere se andare avanti o meno con Giulia.

“È tutto vero!”. Stefano De Martino al settimo cielo. La notizia, tenuta nascosta, ormai circola