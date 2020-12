Sisma in Italia dopo quello terribile di stamani in Crozia di magnitudo 6.2-6.3. Il bilancio purtroppo è ancora provvisorio. A dare la notizia della criticità della situazione il sindaco di Petrinja, la città epicentro del sisma a 44 km a sudest di Zagabria che tra le lacrime ha detto ai media croati: “Questo non ha nulla a che fare con la vita, la mia città è completamente distrutta. Ci sono dei bambini morti. Non si può descrivere, è come a Hiroshima”.

"Abbiamo bisogno di vigili del fuoco, un tetto è caduto su un'auto, abbiamo bisogno di aiuto", ha poi continuato chiedendo aiuto alla nazione. L'unica vittima accertata sarebbe una ragazzina 12enne. Lo ha riferito l'emittente N1, mentre Tomislav Fabijanic, responsabile dei servizi d'emergenza di Sisak, vicina alla città epicentro del sisma, ha parlato di numerosi feriti.















In Italia invece la scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Veronese con epicentro nel paese di Salizzole. Nove km di profondità secondo l'Istituto di vulcanologica. Il terzo, più potente, alle 15.36 di magnitudo 4.4. Il primo terremoto, di magnitudo 3.4, è stato registrato alle 14:02, il secondo, di 2.8, alle 14:44 ed entrambi con epicentro vicino a Salizzole.















Una trentina i comuni nel raggio di venti chilometri dall’epicentro divisi tra le province di Verona, in Veneto, e Mantova, in Lombardia, paura e gente in strada. Complessivamente è stata interessata una popolazione di circa 25mila abitanti. La scossa è stata avvertitamente anche a Milano. Molti i residenti del Veronese che hanno informato di aver avvertito distintamente la scossa di terremoto ma fortunatamente non si registrato danni a persone o cose.

Tanta comunque la paura visto che la scossa di terremoto è arrivata a poca distanza dal sisma in Croazia distintamente avvertito proprio in Veneto. “È durato poco ma abbiamo sentito un forte boato” hanno raccontato alcuni residenti del Veronese.

