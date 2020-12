Avrebbe compiuto 62 anni tra poche settimane, ma il suo cuore ha smesso di battere questa mattina nella sua abitazione di Anacapri. Annunciatrice, presentatrice televisiva, giornalista e conduttrice di programmi di informazione e di intrattenimento, è stata il volto storico di Telecapri, Retecapri e Telecaprinews. Tra i programmi più noti condotti da Teresa Iaccarino, tutti ricordano ‘Cinque punto zero’ e ‘Sveglia ragazzì’.

Un'intera generazione è cresciuta con Uffi e con i primi cartoni animati giapponesi in compagnia di Teresa. Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dal presidente nazionale dell'Ordine Giornalisti, Carlo Verna; dal presidente dell'Ordine della Campania, Ottavio Lucarelli e dal consigliere dell'Odg Campania, Enzo Colimoro. "L'Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Teresa Iaccarino, volto storico dell'emittenza privata in Campania ed è vicina ai familiari, ai colleghi ed a quanti ne hanno apprezzato la grande professionalità nei tanti anni della sua carriera".















È il ricordo del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Nell'ultimo periodo la vita di Teresa era caratterizzata anche dalla timida e costante presenza sui social network, Facebook in particolare, dove raccontava tra le altre cose del suo meraviglioso giardino caprese e delle attenzioni che aveva per la solidarietà e per la cura degli animali.















Al propagarsi della triste notizia della sua morte, tanti i messaggi di cordoglio, che ricordano la giornalista e presentatrice ma anche la straordinaria umanità della donna. Uno su tutti sintetizza bene lo stato d'animo di molti: "Voglio ricordarti così …. grazie per aver percorso un pezzo di strada insieme quando eri la voce degli indifesi".











E ancora: “Porto con me il sorriso della tua foto profilo, una foto che ti scattai perché era spontanea la tua gioia con i nostri ragazzi speciali! Grazie di cuore per la tua gentilezza, il tuo amore per Capri e i tuoi cuccioli e per la passione per il tuo lavoro da giornalista … ti abbraccio amica mia”. I funerali si terranno domani, alle 11, nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri.

