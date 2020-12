Tra i tanti argomenti trattati, nella diretta di lunedì 28 dicembre 2020 non poteva mancare un confronto tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Nei giorni precedenti alla puntata le due showgirl hanno avuto forti discussioni. Sono volate anche frasi pesanti come “psicopatica” e “ti uccido” per cui il pubblico ha chiesto anche la squalifica di Samantha. In puntata Alfonso Signorini ha mostrato a tutti le clip degli scontri e poi parlato con le dirette interessate.

“Quelle cose le ho dette – ha spiegato Samantha – le riconfermo, do un peso alle parole, se si tocca mio figlio e si mette in discussione il mio essere madre io non ci sto. Quelle parole erano circoscritte. Io e Stefania ci siamo parlare e scusate reciprocamente se abbiamo usato parole e se hanno infastidito l’altra. Dire io ti uccido lo intendo con le parole, se dici ad un bambino che lo mangeresti mica lo dici sul serio”. (Continua dopo la foto)















“Non sei nobile – l’ha rimproverata Antonella Elia -, sei un bulletto di periferia! Hai una presunzione e un’arroganza che ti tornano contro!”. Ma Samantha non si è lasciata scalfire: “Una tigre non si gira per abbaiare ad un cane”, la sua replica. Ma passiamo a Stefania che dopo la puntata, a notte fonda, sembra aver avuto una nuova crisi e, come già accaduto in passato, ha addirittura minacciato di andare via dal reality. (Continua dopo la foto)















In diretta Stefania Orlando, che è amatissima dal pubblico del GF Vip, ha tentato di appianare i suoi contrasti con Samantha De Grenet anche se non è che ci sia proprio riuscita. Tuttavia, al momento di fare la nomination, non ha votato per lei ma per Mario Ermito. Eppure Stefania ha poi cominciato a chiedere di essere chiamata in confessionale. Di fronte al ritardo da parte del GF Vip, che ha finito per convocarla tra gli ultimi, ha poi iniziato a minacciare di lasciare la Casa. (Continua dopo le foto)











E in tutto ciò Giulia Salemi le bloccava la porta per evitare che lo facesse. Soltanto più tardi, la Orlando ha rivelato che il suo era solo uno scherzo. Scherzo che però ha fatto spaventare tutti anche perché le sue minacce sono continuate anche durante la notte, complici un po’ d’insonnia e l’effetto del sonnifero. La domanda è: voleva davvero abbandonare il reality?

“Quei due senza le telecamere…”. Pierpaolo e Giulia, al GF Vip vengono fuori cose… “Mi sono lasciato andare”

fbq('track', 'Gossip');