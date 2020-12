Il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fa ancora discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Già da tempo era evidente che tra i due ci fosse un legame particolare. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci l’ex velino di Striscia La Notizia si è avvicinato sempre più all’influencer piacentina.

Fino al momento ripreso dalle telecamere in cui Pierpaolo e Giulia, lontani dagli altri, iniziano a farsi le coccole e poi si lasciano andare ad un bacio appassionato. “Se fossi stato innamorato di Ariadna, non sarebbe successo nulla neanche con Elisabetta Gregoraci. Voglio lasciarmi andare con Giulia Salemi”, aveva raccontato Pierpaolo Pretelli a Stefania Orlando il giorno dopo il bacio. Aggiungendo poi “Durante il lockdown ho provato a ricucire con Ariadna, ma lei non mi ha corrisposto. Ora ho capito di essere innamorato di lei, ma di averla idealizzata perché è la madre di mio figlio”. Continua dopo la foto















Per poi aggiungere: “Non mi voglio precludere quello che sta nascendo qui dentro”. Di parere contrario a Pretelli era stata Selvaggia Roma che sull’episodio aveva detto la sua: “Ho capito che… come si dice a Roma ‘ndo cojo cojo’. L’importante è arrivare alla fine. Le dame sono indifferenti. Vero Pier?”. Insomma Selvaggia non crede alla sincerità di Pierpaolo, neanche un po’. Continua dopo la foto















Accuse rispedite al mittente nella puntata di ieri sera proprio da Pierpalo Pretelli che, in diretta, aveva detto. “Era un bacio vero. Il freno a mano l’ho tirato dieci giorni fa, ma ora mi sto lasciando andare”. E Giulia Salemi ha deciso di seguire il consiglio di Alfonso Signorini: “Ora faccio ciò che mi fa stare bene”. Sempre ieri sera sulla questione si è soffermata Stefania Orlando che, dopo aver fatto da confessore a Pierpalo, è voluta tornare sull’argomento. Continua dopo la foto















La Orlando non ha usato mezzi termini: “Si piacciono molto. Parlare di sentimento è prematuro. La chimica c’è. Se non ci fossero le telecamere sarebbero già andati oltre”. Insomma, una testimonianza di come la passione dentro la casa stia iniziando a bruciare più che mai. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi da parte loro restano in silenzio e lasciano parlare i loro gesti. Continueranno a godersi questo rapporto che si è venuto a creare nella casa del GF Vip: i due si cercano, si vogliono, si guardano, si abbracciano e si sono pure baciati lasciando totalmente spiazzati i coinquilini.

Ti potrebbe interessare: Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo Pretelli: in diretta affonda la storia con Giulia Salemi al GF Vip