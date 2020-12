Ieri sera è accaduta una situazione che non sarebbe dovuta avvenire. Ormai nelle comunità al passo coi tempi si è infuso un senso del tatto e del rispetto, secondo il quale bisogna fare particolarmente attenzione quando si parla di determinati argomenti. Per la maggiore con i discorsi oggetto di discussione e di sensibilizzazione.

Siamo tutti d’accordo che quando si vuole andare a definire confini di tatto e rispetto nei confronti degli altri, il modo di esprimersi verbalmente sia la prima cosa da aggiustare. E proprio in questa maniera poniamo sotto l’attenzione il fattaccio che vede protagonista Dayane Mello e il perché abbia scatenato tanta rabbia nel pubblico del GF Vip. Già reduce e ignara di una bufera mediatica in tal senso, l’uragano Dayane Mello non si è fermato. (Continua dopo le foto)

C’è da fare una precisazione per prima cosa, ossia che bisogna spesso tener conto della provenienza della persona che esprime un concetto. Nel caso di Dayane, lei è brasiliana. Non è una giustificazione né un’attenuante solo qualcosa da tenere presente. Dayane Mello, quando mancava poco alla diretta dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip di questo 2020, è finita al centro di un’altra bufera mediatica a causa di una battuta fatta sul fisico di Mario Ermito. La frase pronunciata dalla showgirl brasiliana non è risultata per niente di buon gusto. (Continua dopo le foto)





























LO SCHIFO CHE MI FA QUESTA MEZZA DONNA. Perché in puntata non si denuncia anche il BODYSHAMING visto che dobbiamo essere sensibili su tutto? Io non posso tollerare questa roba. #GFVIP pic.twitter.com/QDCAxg0Xgv — ’ (@ok__karen) December 28, 2020









Il nuovo gieffino si è infatti mostrato davanti alla modella brasiliana in costume e lei, con leggerezza ed estrema mancanza di tatto, ha sbottato “altri 5 kg e diventi obeso“. Non è la prima volta che Dayane Mello critica e commenta i fisici degli altri gieffini e dopo Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi questa volta è toccato a Mario Ermito. Uno bella buccia di banana, cara Daiana.

