Nemmeno a dirlo, nella nuova diretta del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha avuto la possibilità di parlare per l’ennesima volta con Pierpaolo Pretelli. Erano “amici speciali” nella Casa poi lei è uscita e lui ha stretto con Giulia Salemi. Sta nascendo qualcosa tra il modello e la influencer: in questi ultimi giorni la loro intesa è cresciuta anche se era evidente già dall’arrivo di lei.

Ma ora non solo Pierpaolo ha spostato la foto del bacio con Eli dalla camera da letto al salotto, ma si è scambiato baci e tenerezze con Giulia. Poteva Alfonso Signorini lasciarsi sfuggire l'occasione di un commento a caldo della Gregraci? Certo che no e infatti dopo aver approfondito con tanto di clip il legame tra i due ha dato spazio alla gieffina ormai fuori dal reality.















"Pierpaolo hai tolto la nostra foto?", la domanda subito pronta di Elisabetta. "Siamo stati invasi con l'arrivo di Mario e Andrea e c'era poco spazio", ha risposto Pierpaolo per poi ringraziarla per il messaggio aereo firmato Greg. Peccato che come spiegato da suo fratello non era stata lei a inviarlo. E infatti Elisabetta lo ha gelato: "Non ero io".















Ma il vero gelo è arrivato quando interpellata da Signorini a esprimersi sul flirt con Giulia Eli ha spiegato: "Sono d'accordo con Stefania. Alcuni passaggi sono un copia e incolla". E la stoccata finale:"Certo che crea più dinamiche la mia foto che tutti loro lì dentro". Pierpaolo si è subito difeso: "Se a me piace una persona ho dei modi di fare che sono quelli, non posso cambiare da persona a persona. Con Elisabetta ho vissuto una bella amicizia e infatti il quadro me lo porterò a casa, è un bel ricordo".











Pierpaolo ha poi precisato di non volersi più frenare con Giulia: “Il freno a mano lo avevo tirato dieci giorni fa, ma sono giorni che mi sto lasciando andare”. Anche la Salemi ha espresso con chiarezza l’interesse che prova nei suoi confronti e il fatto di essere intenzionata a approfondire questa conoscenza: “Caratterialmente devo dire che è da tanto tempo che non mi trovavo così bene con il sesso maschile. Fisicamente è bono”.

