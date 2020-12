“Arrogante, sprezzante. Non mi piacevi”. GF Vip, Maria De Filippi ‘entra’ (per la prima volta) nella casa e volano parole forti

Alla diretta del Grande Fratello Vip su Canale 5 di lunedì 28 dicembre c’è stata anche lei, Queen Mary, Maria De Filippi. Prima storica ospitata per la conduttrice Mediaset al GfVip, dove è intervenuta in collegamento direttamente dalla scuola di Amici. E la De Filippi, poi, è stata chiamata a fare una sorpresa a Tommaso Zorzi, che spesso e volentieri ha parlato di lei nella casa. E Maria, su Tommaso, si è lasciata andare a una confessione spiazzante: no, alle prime battute a lei Zorzi non piaceva. Ma ora ha cambiato idea. “Inizialmente non mi piaceva. Recitava il ruolo di quello volutamente arrogante e sprezzante.

Poi seguendo il GF ho iniziato a guardarne altri aspetti – ha premesso -. Io vedevo i suoi occhi andare a destra e sinistra, mi sembrava a volte persino impaurito. Ho iniziato a guardarlo con occhi diversi, mi faceva piacere vedere le sue reazioni. mi faceva anche tenerezza, ma nel senso buono. Ho visto quanto aveva pudore del suo sentimento con la mamma. L'ho visto litigare e discutere ma penso lo faccia quando stima le persone, non quando non le stima. Discute per far poi la pace", ha concluso Maria De Filippi. Insomma, alla fin dei conti, Zorzi promosso.















"Sono convinta – ha detto Queen Mary – magari mi sbaglio, che c'è una parte che ancora nessuno ha visto. che tieni ben nascosta e che è un po' questa fragilità che hai. Spesso la mascheri per paura che le persone capiscano i lati deboli e possano colpire. Io però sono convinta che questa tua fragilità sia una bella cosa".























Maria ha letto la scheda di Tommaso ed è rimasta colpita dal suo motto e dal suo stile di vita. Ha parlato con lui del suo essere romantico, delle sue frasi cult e del rapporto con il papà. Poi la chiacchierata è proseguita, fino a quando Maria gli ha detto: "Non mollare Tommaso, mi hanno detto che ogni tanto ti viene da andar via".







E ancora: “Fidati di te stesso, fai vedere anche quel lato che nascondi. Non fa male far vedere quello che si è”. Prima di andare via, Tommaso ha detto queste parole alla De Filippi: “Io rimango senza parole, tutto mi sarei aspettato tranne te. È un onore, un orgoglio. Qualunque cosa accada io se esco sono contento”.

