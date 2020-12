Il tanto atteso confronto tra Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni è arrivato. È successo tutto nel corso della diretta di lunedì 28 dicembre 2020, la prima dopo il Natale che i Vipponi di Alfonso Signorini hanno trascorso nella Casa. E proprio il regalo di Natalia aveva mandato in crisi Zelletta. Uno strano dono, a detta di lui, con un biglietto stringato e enigmatico che lo hanno fatto crollare.

Per ore, giorni Andrea si è tormentato cercando di capire cosa fosse accaduto. Come se non bastasse, poi, Dayane Mello, confidandosi con Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti, ha fatto intendere di essere a conoscenza di alcuni retroscena inediti, e per questo si è sfogata in confessionale. La modella ha parlato di una “bomba” su Natalia ma fino a lunedì sera non era chiaro cosa avesse la raccontato. (Continua dopo la foto)















Natalia è entrata nella Casa e dapprima ha avuto la possibilità di spiegare il suo gesto a Andrea: quegli oggetti avrebbero dovuto rievocare dei ricordi in lui. E a proposito del biglietto ha spiegato: “Questo era lo spazio che mi era concesso. Ho preso alla lettera le parole della produzione che potevo scriverti solo un biglietto”. Inoltre ha detto al suo fidanzato che sono successe delle cose per cui lei ha provato disagio e che fuori non è facile. (Continua dopo la foto)















Ha aggiunto di essere infastidita da alcuni comportamenti di Andrea come cercare il contatto fisico con altre ragazze e fare loro complimenti. Poi il momento di Dayane. Signorini ha mostrato a tutti l’intera clip del confessionale: “Io ho saputo delle cose sulla sua ragazza, di quello che ha fatto quest’estate – le parole di Dayane – Sono andato a cena con questa persona che mi dice che Natalia era con lui a Capri, e mi dice quello che ha fatto. Lei ha dormito con questo ragazzo nello stesso letto”. (Continua dopo foto e post)









Dayane sta dicendo la verità su Natalia? 🔥#GFVIP pic.twitter.com/D4EMzB7lsI — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2020



Inaspettatamente però Zelletta ha rivelato di essere già a conoscenza di quanto accaduto a Capri, e quando Signorini ha chiesto alla Paragoni spiegazioni in merito al presunto tradimento, ha negato. Natalia ha raccontato di essere stata al mare con degli amici e di essersi divertita, ma non ha dormito con nessun altro uomo. E Andrea alla fine:“Io già lo sapevo, non mi ferisce. Ma se io non lo sapevo sarei stato qui fino alla fine del percorso come una ca….ina. In questo mondo bisogna fare attenzione a dire le cose. Io mi fido della mia donna”.

“Devi uscire dalla casa, mi dispiace”. GF Vip, Alfonso Signorini annuncia l’eliminato della settimana. E il pubblico esulta

fbq('track', 'Gossip');