“Devi uscire dalla casa, mi dispiace”. GF Vip, Alfonso Signorini annuncia l’eliminato della settimana. E il pubblico esulta

Una lunga e colma puntata quella di ieri sera del Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini ha subito detto al pubblico a casa che sarebbe stata una puntata ricca di sorprese, ma avendo un ospite come Maria De Filippi non si poteva che cominciare da lei. La conduttrice è stata invitata dopo che alcuni concorrenti hanno parlato di lei nella Casa, più volte anche. La stima nei confronti della De Filippi è tanta e diffusa e tra le persone che la stimano molto c’è senza dubbio Tommaso Zorzi.

Il concorrente ha ricevuto una sorpresa davvero inaspettata e c’è stata una lunga chiacchierata tra i due. Durante il saluto a tutti i concorrenti, Maria ha salutato Andrea Zelletta e ha parlato della sua storia con Natalia, nata a Uomini e Donne. Un modo per introdurre l’argomento, visto che c’è stato un gesto frainteso, a questo punto, nel giorno di Natale. C’è stato il confronto tra Andrea e Natalia, ma anche sul gossip lanciato da Dayane. Ed è arrivato il momento di parlare di ciò che è successo tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. (Continua a leggere dopo la foto)















Il padrone di casa ha fatto notare alla De Grenet che l’espressione “Ti uccido” è stata poco carina, ma la concorrente ha detto che ripeterebbe queste parole. Poi si è parlato di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: Alfonso ha subito svelato ai concorrenti che Tommaso e Stefania erano suoi inviati speciali per indagare. I due hanno anche scoperto i commenti di Dayane Mello, non molto carini sul loro conto. (Continua a leggere dopo la foto)























Ne è nato uno scontro in salotto, con i diretti interessati che hanno invitato Dayane a non giudicare se non vuole essere giudicata. Elisabetta Gregoraci ha detto la sua: spera per Pierpaolo e Giulia che le cose vadano bene, ma ha notato delle congruenze tra i due rapporti. (Continua a leggere dopo la foto)



Alfonso ha voluto parlare anche stasera di Mario Ermito, Rosalinda Cannavò e Sonia Lorenzini. L’eliminata della ventinovesima puntata è stata proprio lei: Sonia Lorenzini. Queste le percentuali del televoto: Maria Teresa 55%, Samantha 18%, Giacomo 17% e Sonia 10%. Dopo l’eliminazione, Alfonso ha dato inizio alle nomination.

