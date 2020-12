Momento da dimenticare per il conduttore televisivo Fabio Fazio. Una vera e propria bufera si sta abbattendo su di lui e sul suo programma ‘Che tempo Che Fa’. Già in passato era finito nel mirino di insulti e attacchi a causa dei suoi compensi elevati e adesso a far esplodere la protesta è stato il presunto cachet ricevuto da un suo ospite. Si tratta di voci, ma è bastato solo questo per far infuriare tutti, compresi esponenti politici. Chiesti immediati chiarimenti sulla vicenda al diretto interessato.

Nella puntata del 20 dicembre scorso, Fazio è stato in grado di ospitare in collegamento una star del cinema mondiale, ovvero George Clooney. Tutti sono rimasti felici di questa ospitata, fino a quando non hanno saputo quanto avrebbe percepito per quell’appuntamento televisivo. Ad arrabbiarsi notevolmente sono stati alcuni parlamentari della Lega, che hanno anche diramato una nota stampa. Andiamo a scoprire quanto avrebbe guadagnato Clooney e cosa è stato detto. (Continua dopo la foto)















La stella di Hollywood avrebbe ottenuto 150 mila euro di compenso. E quando è uscita fuori questa indiscrezione, i parlamentari leghisti Giorgio Maria Bergesio, Alessandro Morelli, Massimiliano Capitanio, Croin, Umberto Fusco, Elena Maccanti e Simona Pergreffi hanno commentato: “Sarebbe gravissimo. Tanto più perché l’intervista sarebbe servita all’attore per promuovere il suo ultimo film The Midnight Sky, uscito in Italia su una piattaforma digitale straniera”. (Continua dopo la foto)















Gli esponenti del Carroccio hanno aggiunto: “La piattaforma è concorrente del servizio pubblico e di Rai Cinema. Insomma, oltre al danno, pure la beffa. Chiediamo di sapere tutta la verità”. Per questa ragione è stato presentato un quesito alla Commissione di Vigilanza della Rai, che dovrà indagare. Poi è stato ancora scritto: “Ricordiamo infine che il pluralismo deve essere sempre garantito, anche e soprattutto a Che Tempo Che Fa”. Da parte del presentatore Rai silenzio assoluto. (Continua dopo la foto)









Alcuni mesi fecero discutere le sue parole sul coronavirus e le discoteche: “Capisco che le scelte su questo tema siano difficili e molte non condivisibili, sicuramente andavano aiutate le categorie che dovevano essere aiutate ed evitare che si aprissero attività dove l’assembramento è inevitabile. Non possiamo far finta che non ci sia il Covid”. Ora una grana per Fabio Fazio, vedremo come reagiranno i vertici Rai.

