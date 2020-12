Non è passato tanto tempo da quando Elisa Isoardi e Raimondo Todaro avevano incantato tutti a Ballando con le stelle. Due mesi di intense emozioni, baci, carezze e una storia d’amore mai esplosa fino in fondo. Un’ esperienza dalla quale Elisa Isoardi è uscita rinforzata dopo la batosta televisiva sigillata dal crollo degli ascolti de La prova del cuoco, programma poi sospeso per lasciare spazio a un nuovo format di Antonella Clerici, sempre più signora della cucina.

Qualche giorno fa Elisa Isoardi si è confessata a 360 gradi a ‘Oggi è un altro giorno’, condotto da Serena Bortone. Insieme a mamma Irma l’ex conduttrice de ”La prova del cuoco” ha parlato della sua vita provata partendo proprio dall’esperienza a ”Ballando con le stelle”, il talent show di Rai Uno che, come detto, l’ha vista tra le grandi protagoniste e chiudere al terzo posto con un velo polemico conclusivo e una presunta lite verbale dietro le quinte. Continua dopo la foto















Una disputa finale che potrebbe costarle caro. Si era vociferato in passato dell’arrivo di una sua nuova trasmissione, che si chiama ‘Check Up’, che sarebbe dovuta partire nel gennaio 2021. Ma i vertici della Rai hanno cambiato totalmente opinione. A riferire la pessima notizia per la Isoardi è il sito ‘Dagospia’: “In Rai sussurrano che la trasmissione, se mai si farà, sarà guidata da un divulgatore. Pare che la povera Elisa subisca un veto dell’amministratore delegato Salini, che non ha affatto gradito il finale di Ballando con le stelle”.Continua dopo la foto















Ieri intanto, in attesa di quello che sarà e festeggiando il suo compleanno sui social Elisa Isoardi aveva regalato una chicca ai propri fan confezionando un video in cui la si vede protagonista con Stefano Oradei di una coreografia emozionante. I due hanno ballato sulle note di (I’ve Had) The Time of My Life (Bill Medley, Jennifer Warnes). Si tratta del brano ‘storico’ del celebre film Dirty Dancing – Balli proibiti che consacrò gli attori Patrick Swayze e Jennifer Grey. Continua dopo la foto











E pronta è arrivata la risposta di Raimondo Todaro, che da poco sembra aver intrapreso un nuovo percorso sentimentale. Sotto al filmato social, divulgato dalla sua amica e compagna di viaggio Elisa Isoardi sul suo profilo Instagram, ha piazzato un bel cuore rosso e un incoraggiante “Top”, segno che ha apprezzato l’iniziativa della Isoardi e del suo collega. Chi pensava che avrebbe provato della gelosia si è dovuto ricredere.

Ti potrebbe interessare: Palestre, piscine, cinema e musei quando riaprono? Covid, la decisione del governo