“Incredibile, mai successo”. GF Vip, Mediaset cambia tutto (di nuovo): la decisione degli autori

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è un continuo colpo di scena. Partito a settembre con la conduzione di Alfonso Signorini e gli opinionisti Pupo e Antonella Elia, a sole 24 ore dalla messa in onda il reality ha perso subito Flavia Vento, uscita dalla casa per riabbracciare i suoi amici a quattro zampe.

Paolo Brosio non è potuto entrare subito perché positivo al coronavirus, poi le squalifiche (quattro in totale) di Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini e Filippo Nardi hanno scombussolato i piani del reality show condotto da Alfonso Signorini. E ancora le liti di Patrizia De Blanck, l'esclusione all'ultimo minuto di Ginevra Lamborghini, che per entrare nella casa aveva fatto una serie di richieste assurde e i nuovi ingressi che hanno fatto nascere nuove dinamiche.















E tra i colpo di scena anche quello sulla finale del reality show. "La quinta edizione del Grande fratello vip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre 2020 si allunga di ben due mesi. – si leggeva a novembre – Siamo in grado di darvi notizia che la finale della quinta edizione del Grande fratello vip andrà in scena lunedì 8 febbraio 2021, naturalmente in diretta da Cinecittà in Roma e naturalmente in prima serata su Canale 5".















Messi al corrente della nuova data, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno abbandonato la casa, mentre gli altri hanno deciso di proseguire l'esperienza. Poi il secondo slittamento, con la finale del Grande Fratello Vip in onda lunedì 15 febbraio su Canale 5. Ma in queste ore, secondo le anticipazioni di TvBlog, pare che il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà avanti per una decina di giorni in più.









Mediaset avrebbe chiesto un ulteriore sforzo alla macchina organizzativa del Grande Fratello Vip, posticipando la finalissima a venerdì 26 febbraio, come sempre in prime time su Canale 5. Con la durata di sei mesi, quella di quest’anno sarà un’edizione che rimarrà nella storia del reality show.

