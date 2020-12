“Lui no”. Disco rosso per Francesco Renga: per il cantante è una bocciatura senza appello

All Together Now, l’annuncio arriva a fine puntata. A prendere parola la padrona di casa Michelle Hunziker, sempre molto attiva sui social e attenta a informare il suo affezionato pubblico delle sorti del programma. La vittoria di Eki ha emozionato al punto da spingere la redazione a confermare tutto. E proprio a Michelle è spettato il compito di diffondere la notizia.

Un successo che non poteva portare a una decisione diversa: la quarta edizione di All Together Now si farà per la gioia di tutti. Lo ha confermato la padrona di casa attraverso il profilo social. L'annuncio è stato successivamente condiviso anche dal giornalista Tommaso Martinelli nella sua rubrica Top&Flop sul settimanale Vero dove l'intero cast ha ricevuto i dovuti complimenti.















Non solo è stata sottolineata la bravura e il frizzante carisma della Hunziker, ma all'appello non potevano mancare i gudici, J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo. Meno bene per Francesco Renga che secondo il giornalista sarebbe "Da sostituire!" in quanto "Rispetto agli altri colleghi Renga è apparso il giudice più severo tanto da dibattere più volte con il 'Muro dei 100'".















Ottima l'opinione su Anna Tatangelo, apprezzata per non aver mai messo a tacere la propria opinione al cospetto di una professionista veterana quale si è dimostrata essere Rita Pavone. Molti si domandano se le opinioni del giornalista verranno prese in considerazione durante la scelta del prossimo cast. Al momento, non resta che portare nel cuore le lacrime di commozione di Michelle Hunziker di fronte alla meritata vittoria di Eki.









E se dovesse essere escluso dal cast di giuria proprio Francesco Renga, nulla andrà perso per il cantautore che si dice pronto per salire sul palco dell’Ariston. Il suo nome è stato già confermato tra i 26 annunciati da Amadeus.

