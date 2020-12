Carlo Conti, si viene a sapere dopo la puntata di ‘Affari tuoi’. Il conduttore al settimo cielo

Carlo Conti, la notizia arriva solo oggi. Un altro successo nella carriera professionale del conduttore televisivo che continua a raccogliere le preferenze degli italiani. Sul piccolo schermo il re indiscusso resta ancora lui. E il ritorno di Affari tuoi (Viva gli sposi) non poteva che fare il boom di ascolti. È bastata la prima puntata per dare conferma di questo. Scopriamo insieme ogni dettaglio.

Il programma è andato in onda il giorno di Santo Stefano e non poteva che debuttare con successo. Nelle case degli italiani, Carlo Conti è riuscito a spopolare ancora, portando una sferzata di allegria e spensieratezza, cavalli di battaglia del conduttore e dei format televisivi he ormai da anni lo qualificano quasi sempre al primo posto nella classifica delle preferenze. (Continua a leggere dopo la foto).















La prima puntata di Affari tuoi (Viva gli sposi) è riuscita a coinvolgere ben 5.002.000 telespettatori con il 19% di share, aggiudicandosi il primo posto indiscusso negli ascolti Auditel. Gli italiani hanno dunque scelto di supportare i futuri sposi e concorrenti che aspirano a realizzare il loro sogno d’amore e raggiungere una somma considerevole di denaro, anche grazie alla presenza dei Vip in gara. (Continua a leggere dopo la foto).















Ci ha dunque provato Canale 5 con la saga di Harry Potter ovvero con la seconda parte dei Doni della morte, ma non ha saputo vincere su Carlo Conti. Un risultato notevole che perà non è bastato. Infatti con 2.539.000 spettatori e l’11.1% di share di ascolti, la rete rimane decisamente indietro rispetto alla Rai. Non male anche per Verissimo, con i suoi due milioni e mezzo di telespettatori. (Continua a leggere dopo le foto).









E il 12.51% di share della Toffanin viene quasi raggiunto da Marco Liorni con un lieve distacco: 12.29% per Rai Uno. Decisamente bene ancora una volta per L’Eredità, seguito da ben cinque milioni di telespettatori con il 22% di share che vince sui tre milioni di spettatori sintonizzati su Caduta Libera con Gerry Scotti. Ottimo anche il risultato conseguito da Beautiful e Una Vita, mentre restano sospese Il Segreto e Daydremer.

Rai in lutto, addio a uno degli ultimi grandi del giornalismo: fu tra i fondatori del Tg2