Barbara D’Urso non è solo regina in tv, anche su Instagram Carmelita è seguitissima. Certo, non sono tutti complimenti. Le critiche non mancano ma mica è da tutti avere quasi 3 milioni di fan. E infatti, nonostante sia da anni nell’occhio del ciclone, la conduttrice continua a essere super presente sul piccolo schermo. Il motivo, probabilmente, è nella sua schiettezza.

Poche settimane fa al suo carissimo amico Giovanni Ciacci ha voluto consegnare il personale alfabeto nel quale si è raccontata a 360 gradi. A pubblicarlo è stato in esclusiva il settimanale ‘Oggi’. Durante la sua conversazione si è soffermata principalmente sull’amore ed è su questo fronte che sono giunte le dichiarazioni più clamorose, che faranno parlare giorni e giorni. Ma non è stato l’unico tema toccato da Carmelita, che si è concentrata anche sulla famiglia, sui figli, sugli ascolti televisivi e anche sui suoi obiettivi da raggiungere nel mondo del teatro. Non a caso, su quest’ultimo aspetto ha riferito: “Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare”. Continua dopo la foto















Successivamente ha voluto confessare due segreti: il primo riguarda la politica e le sue preferenze quando era giovane e il secondo è un aneddoto sul conduttore Pippo Baudo“. Questo è uno scoop, io Pippo l’ho visto in mutande. Una volta sono entrata nel suo camerino per parlare di lavoro e le sarte lo stavano vestendo”. Continua dopo la foto















Poi l ’attesissima rivelazione sull’amore e sul suo possibile fidanzamento: “La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato. In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un sacchissimo di corteggiatori”. Continua dopo la foto











Ma forse c’è dell’altro. Almeno secondo l’amico e collega Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 nonché assiduo frequentatore dei suoi salotti televisivi di Canale 5. Lungo le colonne di Libero Quotidiano il giornalista ha assicurato che la conduttrice campana ha una relazione che però risulta ‘inafferrabile’; persino a lui che spesso calca gli studi orchestrati dalla stessa Barbarella. “Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”.

