Neppure a Natale si fermano le polemiche. All’interno della casa del Grande Fratello scoppia una lite furiosa. Protagonista ancora una volta Tommaso Zorzi costretto stavolta a intervenire, stanco degli atteggiamenti di due inquilini. “Mi fa inca**are questa roba”, ha commentato infastidito, “sono entrambi qui da un quarto d’ora eh. Rispettiamo chi è qui da settembre, magari per noi questo momento vale più che per loro, invece di andare di là a fare le sceneggiate”.

Ala base della lite, proprio il curioso regalo di Natalia a Zelletta. Il gieffino ha ricevuto una boccetta di profumo da donna (pare contenuta nella scatola dell’anello che lui le regalò), accompagnata dal biglietto “Tanti auguri per il tuo Natale dalla tua ragazza”, con la parola “tuo” sottolineata. Mario Ermito è intervenuto a criticare tale gesto, insinuando che potrebbe celare un’accusa di tradimento. Continua dopo dopo la foto















Pur non essendosi mai incontrati di persona, Sonia Lorenzini e Mario Ermito si conoscevano già prima di ritrovarsi insieme nella edesima edizione del GF Vip quello che succederà nelle prossime puntante certo è che i nuovi concorrenti hanno portato un bel po’ di movimento. Sonia Lorenzini è stata una delle ultime concorrenti a entrare al Grande Fratello. Continua dopo la foto















Un ingresso decisamente ‘pesante’ soprattutto per uno dei vipponi che si trovava in casa: Tommaso Zorzi. Tra i due, infatti, non corre buon sangue e lo si è capito appena l’ex tronista di Uomini e Donne ha varcato la soglia della porta rossa. Tra i due c’è stato prima un battibecco che poi è sfociato in una vera e propria litigata. Continua dopo la foto











Tommaso ha accusato Sonia di aver sfruttato la loro antipatia per partecipare al programma di Canale 5, tirando fuori cose che per lui erano sepolte e inutili da riportare a galla. “Non lo decidi tu chi entra e chi esce, lo sai questo? Se sono venuta un motivo ci sarà – aveva detto Sonia – Poi alla fine ricordati di un gesto brutto che hai fatto nei confronti di una donna. Sapessi quanto mi hai frantumato il cac***o. Tu hai detto ‘hanno liberato il circo’, mi hai provocata. Sei abituato che la gente non ti risponde, ma non me non attacca”.

Ti potrebbe interessare: “Manchi così tanto”. Karina Cascella, il triste ricordo la travolge nei giorni di Natale