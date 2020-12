Nelle ultime ore Tommaso Zorzi si è infastidito non poco a causa di alcuni atteggiamenti discutibili, assunti dai suoi coinquilini. Quando Tommasi si è recato nei pressi della veranda della Casa più spiata d’Italia, ha ascoltato qualcosa che non avrebbe dovuto sentire. Alcuni vipponi stavano infatti ridendo di lui. Se n’è subito andato di lì, raggiungendo appunto Stefania e Cecilia, e si è letteralmente sfogato. In un primo momento le due donne sono rimaste sbigottite da questo racconto.

Zorzi ha quindi esordito, dicendo: "Stavano ridendo di me, parlavano e hanno smesso, sono sicuro vi giuro". Ma Mario Ermito, uno dei protagonisti, si è difeso: "Era uno scherzo, io ho il mio letto". La più in difficoltà è sembrata Carlotta Dell'Isola: "Non ridevamo di te, è che Giacomo faceva le facce, diceva mi si litigano per la divisione dei letti". Adesso invece è Andrea Zenga ad attraversare un momentaccio. Il nuovo arrivato si è sfogato con Ermito, rivelando le sue difficoltà.















I due hanno parlato all'interno della camera arancione e l'attore ha tentato in tutti i modi di convincere Zenga a dare di più. Lo ha invitato ad aprirsi maggiormente, al fine di raccontare aneddoti interessanti sulla sua vita. Ma lui ha risposto di sentirsi praticamente un pesce fuor d'acqua, tenuto conto che non sa cosa dire: "Sono fuori posto, non ho niente da raccontare, faccio una vita normale". Mario però non può crederci del tutto perché è sicuro che ogni persona abbia lati interessanti da svelare.















In seguito, hanno proseguito il discorso in giardino, in compagnia anche di Andrea Zelletta. Quest'ultimo lo ha tranquillizzato, dicendo che lo capisce perfettamente, avendo vissuto momenti simili in passato. L'ex calciatore ha ormai superato quella brutta fase. Fase che invece Zenga non riesce a mettersi dietro le spalle. Lui è convinto di non aver portato avanti alcuna carriera atletica significativa e di non avere molte chance, una volta uscito dalla Casa più spiata d'Italia.









Anche se, parlando con i due coinquilini, un argomento interessante è uscito fuori e riguarda il suo rapporto con suo padre. Non ha nessuna intenzione di parlarne troppo, ma potrebbe essere un tema da approfondire, presumibilmente anche in diretta con Alfonso Signorini. Zelletta ha continuato a incoraggiarlo perché è certo che a breve tirerà fuori il meglio di sé.

