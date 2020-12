Brutto momento per Tommaso Zorzi, il cui umore è andato immediatamente giù. Si è accorto di qualcosa che non andava assolutamente bene e si è confidato con le coinquiline Stefania Orlando e Cecilia Capriotti. L’influencer di 25 anni si è accorto che qualcuno si stava prendendo gioco di lui ed è rimasto molto male per tutto questo. Nelle scorse ore lui aveva invece ironizzato su Sonia Lorenzini, intonando “La Tipica Tronista Italiana”, rivisitazione trash del brano ‘La Tipica Ragazza Italiana di Dj Matrix’.

Quando è ormai arrivata notte inoltrata e si è entrati nel Natale c'è stato un gran caos per la sistemazione dei letti. Potrebbe infatti variare, almeno per il momento, mescolando le due camere. Quando Tommasi si è recato nei pressi della veranda della Casa più spiata d'Italia, ha ascoltato qualcosa che non avrebbe dovuto sentire. Alcuni vipponi stavano infatti ridendo di lui. Se n'è subito andato di lì, raggiungendo appunto Stefania e Cecilia, e si è letteralmente sfogato.















Zorzi ha quindi esordito, dicendo: "Stavano ridendo di me, parlavano e hanno smesso, sono sicuro vi giuro". A quel punto le due donne sono rimaste a bocca aperta perché non si sarebbero mai aspettate una cosa simile e lui ha insistito: "Sono stati zitti appena mi hanno visto, poi sono uscito e hanno riso". La Orlando ha detto: "Ma chi può ridere di te? Non c'è motivo". A quel punto, per capirne di più, la Capriotti ha raggiunto Giacomo Urtis e Mario Ermito per avere spiegazioni.















Una dei volti nuovi del programma ha quindi affermato: "Tommaso c'è rimasto male, non si fa così, ci sono degli equilibri". Immediata la replica di Ermito: "Era uno scherzo, io ho il mio letto". Poi lo stesso Tommaso si è fatto coraggio e ha posto la domanda diretta a Carlotta Dell'Isola: "Ridevate di me prima, vero?". E la donna, parsa decisamente imbarazzata, ha risposto: "No, è che Giacomo faceva le facce, diceva mi si litigano per la divisione dei letti". Ma lui non ci ha creduto.









Tommaso Zorzi ha rivolto lo sguardo nuovamente verso Stefania e ha aggiunto: “Hai visto? Non mi invento le cose”. E lei ha commentato: “Effettivamente avevi capito bene se le cose stanno così”. Si sarebbe comunque trattato di un malinteso, almeno stando a quanto riferito da Urtis, che ha tutta l’intenzione di chiarire ogni aspetta al più presto per evitare ulteriori polemiche nella Casa.

