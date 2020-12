Insieme a Tommaso Zorzi, sempre più leader dentro e fuori la casa, Pierpaolo Pretelli si sta confermando protagonista inatteso di questa edizione di Grande Fratello Vip. La sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci ha tenuto banco fino a quando l’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di uscire dalla casa per trascorrere le festività insieme al figlio Nathan Falco.

Dopo l'uscita di Elisabetta e la sorpresa dell'ex compagna Ariadna Romero, Pierpaolo si è mostrato molto fragile almeno fino all'arrivo nella sua intimità di Giulia Salemi con la quale sembra ci sia scappato un bacio. Complice la notte, tra abbracci e risate, alcuni telespettatori sarebbero riusciti a vedere le loro prime effusioni. Nella casa gli altri concorrenti si sono schierati a favore o contro la nuova coppia. Nella prima categoria Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, mentre nella seconda Dayane Mello, che vede soltanto in questa storia un riproporsi della "affaire" fra Petrelli ed Elisabetta Gregoraci.















C'è da dire che nelle due nelle ultime settimane Pierpaolo e Giulia trascorrono gran parte del tempo insieme e fra abbracci e risate. L'altra sera i due concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini hanno deciso di regalarsi qualche momento in giardino, lontano da tutti gli altri. In tanti vorrebbero che tra i due nascesse una storia, tra i cosiddetti "Prelemi".















Giulia di recente ha riempito di baci Pierpaolo e gli ha chiesto: "Hai proprio carenza, come mai? Nessuno ti ha fatto le coccole in questi mesi?" e lui ha risposto di no e poi si è corretto, lasciando intendere di averne comunque ricevute poche. Sulla questione è intervenuta nelle ore scorse anche Stefania Orlando che fatto una dichiarazione a sorpresa.











La conduttrice, diversamente da Dayane Mello, crede molto al legame che sta nascendo tra i due ragazzi, ma nutre alcuni dubbi sul comportamento di Giulia: “Ha delle reticenze per l’esperienza passata”, afferma la Orlando riferendosi a Francesco Monte, e poi: “Lei è molto frenata”, confida la conduttrice a Tommaso, che ribatte dichiarando che in realtà l’amica è frenata solo a parole.

