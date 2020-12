Dichiarazioni davvero vietate ai minori quelle proferite da Cecilia Capriotti al ‘Grande Fratello Vip’. A proposito di una delle nuove entrate nella Casa più spiata d’Italia, ha avuto diverse relazioni importanti. Uno di questi uomini è stato sposato con Sabrina Ferilli. Stiamo parlando di Andrea Perone. Lui e Sabrina decisero di unirsi in matrimonio, ma il loro amore terminò e fu decretata la loro separazione definitiva. Stando ai rumors usciti fuori in quel periodo, Andrea avrebbe tradito l’ex moglie.

Non si trattò semplicemente di un flirt di poco conto, infatti Cecilia e Perone rimasero insieme per ben quattro anni e per un certo periodo di tempo si parlò anche di nozze. Invece la storia d'amore naufragò e presero strade diverse. Nelle ultime ore ha dialogato con i suoi coinquilini Tommaso Zorzi e Stefania Orlando e se n'è uscita con affermazioni decisamente molto piccanti, che hanno immediatamente fatto il giro della rete. Gli utenti sono esplosi a ridere durante il racconto.















In poco tempo si è già fatta conoscere benissimo dal pubblico, con la sua esplosività e per la sua incredibile schiettezza. Lei è quindi legata sentimentalmente dal 2016 a Gianluca Mobilia e quest'ultimo pare sia davvero molto bravo sotto le lenzuola, stando alle sue parole. Inoltre, hanno concepito anche una splendida bambina. Soffermandosi proprio sugli aspetti intimi, infatti ha confidato alla Orlando e a Zorzi che quando fanno l'amore lei entra proprio in un'altra dimensione.















Ha svelato che indossa esclusivamente la sottoveste, come sta accadendo in questi giorni anche al 'GF Vip', si sparge di profumo e poi va a letto dove inizia a fare l'amore con Gianluca. L'uomo è originario della Sicilia, quindi è considerato da Cecilia molto passionale. In seguito è scesa ancora di più nei dettagli, affermando: "Mi ritrovo su, giù, mi sembra di stare su una giostra". Ebbene sì, escono a galla le prime rivelazioni hot della Capriotti, e chissà quante ce ne saranno ancora.









All’esordio nella Casa, la Capriotti è stata vittima di uno scherzo. Nonostante fosse tutto preparato, la sua cara amica Justine Mattera ha confessato di aver reagito male: “Lei è stata brava a prenderla con ironia, anche se io mi sono offesa per lei. Infatti è stata elegante e intelligente. Poi l’ho vista subito a suo agio, è già amata, ma cosa c’è da non amare in Cecilia? I gioielli sono veri, parola di Justine”.

