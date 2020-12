“Non sai chi sono io…”. Sonia Lorenzini, la frase gela la casa del GF Vip. Un geniale Tommaso Zorzi la ‘distrugge’ così

Sonia Lorenzini è stata una delle ultime concorrenti a entrare al Grande Fratello. Un ingresso decisamente ‘pesante’ soprattutto per uno dei vipponi che si trovava in casa: Tommaso Zorzi. Tra i due, infatti, non corre buon sangue e lo si è capito appena l’ex tronista di Uomini e Donne ha varcato la soglia della porta rossa.

Tra i due c’è stato prima un battibecco che poi è sfociato in una vera e propria litigata. Tommaso ha accusato Sonia di aver sfruttato la loro antipatia per partecipare al programma di Canale 5, tirando fuori cose che per lui erano sepolte e inutili da riportare a galla. “Non lo decidi tu chi entra e chi esce, lo sai questo? Se sono venuta un motivo ci sarà – aveva detto Sonia – Poi alla fine ricordati di un gesto brutto che hai fatto nei confronti di una donna. Sapessi quanto mi hai frantumato il cac***o. Tu hai detto ‘hanno liberato il circo’, mi hai provocata. Sei abituato che la gente non ti risponde, ma non me non attacca”. (Continua a leggere dopo la foto)















Nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha svelato di essere a conoscenza dei motivi che avrebbero spinto Zorzi a palesare la sua antipatia nei confronti ddell’ex tronista: “La vera ragione per cui i due hanno litigato non è ancora venuta fuori e secondo me prestissimo la tireranno fuori, perché è ben più grave il motivo”, ha svelato il conduttore, “Se avete notato, Tommaso non sopporta Sonia, si tengono ben lontani”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Anzi, ‘quella proprio non la reggo’. Ma non è che tutto nasce dal fatto che in una sfilata la Lorenzini non l’abbia salutato, non è certo quello. Adesso staremo a vedere se la tireranno fuori questa cosa, perché se non lo faranno loro, lo faremo noi”, ha rivelato il conduttore del GF Vip. E oggi l’influencer milanese non ha perso occasione per prendere in giro la Lorenzini. Ma andiamo con ordine. L’occasione è stata una frase della Lorenzini che ha fatto rabbrividire l’influencer. L’ex tornista ha raccontato di una sua vacanza e di come il cameriere avesse riservato delle olive al tavolo dietro di lei perché erano persone famose. (Continua a leggere dopo la foto)









Sonia: “Tu non sai chi sono io.”

Menomale che ha risposto Cecilia. MA SCUSATE CHI È LEI?#GFVIP pic.twitter.com/3sfyjQupdR — Antonio (@ant19mar) December 24, 2020

Tommaso Zorzi canta la sua parodia “è la tipica tronista italiana”#GFVIP pic.twitter.com/u12J8cqFAz — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 24, 2020

“Il tipo è venuto da me e mi fa ‘eh, ma loro sono famosi‘. TU NON SAI CHI SONO IOO volevo dirgli!’”, ha detto scatenando anche la reazione di Cecilia Capriotti, che con nonchalance ha detto: “Questa cosa è orribile dai, la trovo proprio démodé dire ‘questo è famoso'”. Ovviamente Zorzi non ha perso occasione di prendere il giro la Lorenzin e lo ha fatto intonando “La Tipica Tronista Italiana”, rivisitazione trash (parla dei cliché delle nuove influencer senza arte né parte) del brano 2La Tipica Ragazza Italiana di Dj Matrix”.

