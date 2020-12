Uno degli ultimi a varcare la porta rossa del ‘Grande Fratello Vip’ è stato Mario Ermito. L’attore ha avuto una conoscenza virtuale con un’altra vippona, Sonia Lorenzini, con la quale però non si è mai incontrato di persona. L’ex di ‘Uomini e Donne’ ha però ammesso proprio in queste ore di pensare ancora al suo ex fidanzato. Nelle ultime ore è uscita fuori però una pretendente del bellissimo gieffino, il quale è dunque apprezzato moltissimo da una delle donne più affascinanti in Italia.

Nella giornata del 23 dicembre, Ermito è scoppiato in lacrime. Non è riuscito a superare uno dei lutti più brutti che una persona può subire, ovvero la scomparsa della nonna. Sente tantissimo la sua assenza e ha ammesso che, quando ha scoperto che avesse un tumore, non è stato in grado di accettare il fatto che se ne sarebbe andata via. Inoltre, ad aggravare la situazione ci ha pensato la pandemia da coronavirus, che non gli ha dato la possibilità di starle vicino e di salutarla un'ultima volta.















Intervistata dal social talk 'Casa Chi', a vuotare il sacco è la showgirl Raffaella Fico: "Lui è abbastanza carino, è quello che mi stuzzica di più". E, tenendo conto che il nome della ex di Mario Balotelli è circolato con insistenza in queste ore, chissà se dopo queste dichiarazioni Alfonso Signorini si convincerà a farla entrare nel programma. In seguito, la Fico ha voluto anche fornire un proprio giudizio su ciò che è successo tra Dayane Mello e SuperMario. Le sue parole sono chiare.















Dunque, a proposito di Balotelli e delle parole poco piacevoli nei confronti della modella brasiliana, ha dichiarato: "Mario è molto istintivo e purtroppo non riflette, quello che ha detto non è bello, ma non ha ragionato. Pensava di stare nel salotto di casa sua". Verso la fine dell'intervista, il giornalista Gabriele Parpiglia l'ha voluta salutare in maniera scherzosa: "Allora ci risentiamo o ti vediamo nella Casa con Mario Ermito. Vediamo quello che succede". E il pubblico già sogna.









La relazione della Fico con Giulio Fratini sembrava andare avanti a gonfie vele, ma qualcosa all’improvviso si è rotto. Il portale Giornalettismo ha dato la notizia che per Raffaella Fico è stata una doccia fredda “da un giorno all’altro”. Pare che i due avessero fatto progetti importanti. Poi all’improvviso la rottura. Era stata proprio la showgirl 32enne ad ufficializzare il legame sentimentale lo scorso agosto.

