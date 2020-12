Ci sono stati nuovi ingressi nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ e alcuni protagonisti sono già in crisi, come Mario Ermito e Sonia Lorenzini. Intanto, è scoppiata a piangere anche Rosalinda Cannavò per l’amica Dayane Mello. Dayane tiene dentro e accumula – si è sfogata la Cannavò -, e ogni volta che abbiamo una discussione tira fuori cose passate. Lei mi recrimina il fatto che parlo con tutti, ma se mi sento di confidarmi con altre persone che problema c’è? Io parlo delle mie cose”.

E poi: “Ma non ho mai detto qualcosa su di lei. Mi fa male vedere certe situazioni e sento di non avere più il mio punto di riferimento. Lei si sta allontanando poco a poco”. A proposito del loro gelo, proprio poche ore prima, Stefania Orlando aveva chiesto a Cecilia Capriotti cosa fosse successo tra Dayane e Rosalinda. Ora per fortuna la notizia che sta circolando in queste ore è molto positiva e riguarda la concorrente Carlotta Dell’Isola. Si preannunciano momenti molto emozionanti. (Continua dopo la foto)















A quanto pare, la nuova protagonista del reality show presentato da Alfonso Signorini ha un grande sogno nel cassetto: sposarsi con il suo fidanzato. E il partner, che si chiama Nello Sorrentino, ha la stessa identica idea. Quest’ultimo è stato ospite del consueto appuntamento con ‘CasaChi’ e ha rivelato di volersi unire in matrimonio con lei al termine della sua avventura televisiva. Però c’è di più, visto che ha già in mente cosa fare per stupire del tutto il suo grande amore. (Continua dopo la foto)















Quando terminerà l’esperienza nella Casa, ha intenzione di farle una meravigliosa proposta di nozze, che non potrà mai dimenticare. La sua intenzione è quella di salire all’altare con lei entro settembre dell’anno prossimo. Conoscendo però molto bene Alfonso Signorini, non sarebbe da escludere nemmeno l’opzione di una proposta in diretta, davanti alle telecamere, proprio all’interno del ‘GF Vip’. Quello sarebbe indubbiamente un momento magico e indimenticabile per la donna. (Continua dopo la foto)









Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno conquistato moltissimi telespettatori di Temptation Island. La loro storia, le loro litigate, le strategie, i presunti tradimenti, è successo di tutto e di più e soprattutto Carlotta, col suo modo di fare senza fronzoli né peli sulla lingua, donna verace, ha colpito i fan del programma. Tanto che ancora oggi, dopo la conclusione dell’esperienza nel reality, sono in molti a seguire Carlotta e Nello sui social.

“È dura, sono costretta…”. Vladimir Luxuria, succede a poche ore dal Natale: “Quello che temo di più”