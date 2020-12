Un Natale atipico, diverso. Per capire come lo passeranno i Vip il magazine Chi ha deciso di raggiungerne alcune per farsi spiegare dettagli e curiosità. Tra questi anche Vladimir Luxuria che nelle settimane scorse aveva fatto parlare di sé per la sua sfuriata in diretta. In studio era di nuovo ospite Mino Magli che mentre parlava della sua storia con l’ex di Flavio Briatore aveva utilizzato una frase che ha fatto andare su tutte le furie Vladimir Luxuria.

“Dopo 13 anni scopro di essere stato un condominio”. Magli per chi lo avesse perso, aveva raccontato delle notti d’amore passate insieme alla showgirl calabrese, oggi concorrente del Grande Fratello Vip, dopo che questa “fuggiva” da Flavio Briatore. E ancora: “Ricordo anche bene il caso Vallettopoli. Fui io ad accompagnarla a Piazzale Clodio, ed anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento… peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni”. Continua dopo la foto















Sulla frase pronunciata Vladimir Luxuria era esplosa. “È una frase sessista, non puoi dire ad una donna una frase del genere”. Tornando al Natale Vladimir aveva che potrebbe il primo Natale totalmente da sola, come potrebbe succedere anche per il Capodanno: “Sarò sola, ma su questo fronte temo di più il Capodanno di cui sono da sempre la regina…”. Continua dopo la foto















Vladimir Luxuria ha comunque tenuto a precisare che prenderà la decisione se partire o meno per passare il Natale in famiglia solo all’ultimo minuto: “Lo deciderò solo all’ultimo…Siamo tutti appesi come le palle di Natale…Loro hanno più di 70 anni…” Vladimir Luxuria, che poco tempo fa ha rivelato di essere stata corteggiata dagli omofobi, ha poi voluto far sapere che se dovesse decidere di raggiungere i suoi genitori per Natale comunque si farà il tampone per sicurezza. Continua dopo la foto











“Se decido di andare, faccio il tampone il minuto prima di partire e terrò con loro le distanze e la mascherina…Quest’anno mi vedo da sola, sul terrazzo di casa con una stella filante in mano…” Insomma una cosa pare evidente: saranno delle festività sottotono un po’ per tutti, compresa Vladimir Luxuria.

Ti potrebbe interessare: “Mi fa molto male”. Rosalinda in lacrime al GF Vip per Dayane: cosa è successo tra loro al GF Vip