È accaduto in tarda serata nella Casa del GF Vip, proprio mentre i festeggiamenti si fanno più intensi per festeggiare il super compleanno di Stefania Orlando. Dayane Mello a un certo punto appare davvero irritata e si isola in salone con Samantha De Grenet. Vediamo insieme cosa è successo.

Dayane Mello, durante il party per festeggiare il compleanno di Stefania Orlando, appare davvero molto infastidita ma il motivo non traspare immediatamente. Per una volta parrebbe non entrarci niente Rosalinda Cannavò aka Adua Del Vesco, nonostante come abbiamo avuto modo di constatare questa quinta edizione non sia all’insegna delle ‘amicizie speciali’ che finiscono bene. Vediamo cosa è successo. (Continua dopo le foto)





























Pare che ad infastidire Dayane Mello sia l’atteggiamento di feeling e intimità tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Pier e Giulia Power infatti, hanno trascorso la serata a scambiarsi dolci effusioni in giardino, davanti a tutti quanti. Allora la De Grenet, facendo caso al nervosismo della modella brasiliana, decide di chiederle il motivo, e a quel punto Dayane sbotta: “Sono finti”, riferendosi alla neo ‘coppietta’ Salemi e Pretelli. La Mello afferma allora di non essere abituata a queste scene fatte apposta per catalizzare le attenzioni: “Sapete vivere qualcosa di vero?”, si domanda Dayane che non crede per niente alla sincerità della coppia. (Continua dopo le foto)









Dopodiché, sempre rivolgendosi a Samantha De Grenet, dice: “È un film già visto”. Riferendosi chiaramente a Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci, e afferma che tutto sia organizzato per prendere in giro il pubblico, perché alla base. “Sono più finti del bacio di Pierpaolo con Elisabetta”. Dayane afferma che a tutto c’è un limite, senza rendersi conto che probabilmente dovrebbe esserci anche alla sua falsità. Sì, stiamo parlando delle parole usate da Dayane Mello per smascherare Rosalinda.

“Le piaceva, me l’ha detto”. GF Vip, Dayane Mello smaschera la sua ‘amica speciale’ Rosalinda