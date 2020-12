Uno dei grandi protagonisti de ‘L’Eredità’, sicuramente il concorrente più rappresentativo degli ultimi anni, è Massimo Cannoletta. Originario di Acquarica, un comune situato nel leccese, è stato in grado di vincere somme considerevoli, infatti si è portato a casa 280 mila euro. Nelle sue 51 puntate è stato anche artefice di un record, avendo risposto a tutte le nove domande del Triello. Nella giornata del 23 dicembre è arrivata la decisione che indubbiamente rattristerà milioni di telespettatori.

Parlando della sua vita personale, lui ha 46 anni ed è laureato in Scienze Politiche. Ha lavorato come divulgatore d'arte, di storia e di musica e a bordo di una nave da crociera italiana è stato responsabile del programma culturale. Purtroppo per lui però, la pandemia da coronavirus ha bloccato tutti ed è rimasto senza lavoro dalla scorsa primavera. Dopo aver incantato per tantissimo tempo il pre-serata di Rai 1, Massimo ha assunto una decisione definitiva e si è commosso nell'annunciarla.















Cannoletta ha quindi voluto ritirarsi dal programma televisivo. Queste le sue parole: "Io devo andare a fare il presepe". E Flavio Insinna ha subito commentato: "Un modo gentile per dire che ci lasci". Mentre portava avanti il suo discorso finale, sul suo volto si è potuta notare una certa commozione. E come biasimarlo, visto che è stato protagonista assoluto per un tempo davvero enorme. Ha ottenuto anche stavolta la conquista della ghigliottina, ma ha deciso di mollare.















Massimo Cannoletta ha quindi detto davanti alle telecamere: "Grazie a tutti, a tutta la squadra. Nel momento in cui sarà passata questa pandemia, mi aspetto da te una stretta di mano ed un abbraccio. Voglio ringraziare la regia e i tecnici, tutti. Voglio dedicare questa mia partecipazione alle persone positive al virus che mi hanno scritto in queste settimane e hanno ringraziato, non solo me ma tutti voi, per aver alleggerito la loro situazione". Parole che significano addio definitivo.









Durante un’intervista a Gente ha parlato con affetto e gratitudine di Flavio Insinna: Se riesco a concentrarmi e a dare le risposte esatte lo devo a Flavio Insinna” ha detto il super campione -. Provo per lui una gratitudine infinita perché non mi mette mai in soggezione. Mi fa sentire a casa quando gioco, perciò ho la possibilità di ragionare a mente lucida. Se non fosse stato così probabilmente sarei stato eliminato già alla prima puntata”.

