Quella del 23 dicembre è stata l’ultima puntata de ‘La Vita in diretta’, come aveva annunciato lo stesso presentatore: “Quella di domani (oggi n.d.r.) sarà l’ultima puntata prima di Natale”. Lunedì 28 dicembre rivedremo al lavoro Matano e la sua squadra a partire dalle ore 17.05. Non ci sarà però ‘Il Paradiso delle Signore’, come vi abbiamo anticipato in un altro nostro articolo.

Al posto della soap opera ci sarà la nuova edizione di ‘Dreams Road’. Tornando a ciò che è successo qualche ora fa, Matano si è commosso a causa della testimonianza di un’ospite. Quest’ultima ha raccontato gli ultimi momenti di vita della sua amatissima madre, vinta dal Covid-19. Quella di oggi è stata una untata difficilissima per Alberto Matano, che non è stato in grado di reggere all’emozione mentre raccontava una storia struggente. Continua dopo la foto















La storia in questione è quella di Eleonora Proietti, originaria della provincia di Firenze, finita alla ribalta nazionale per il decesso di sua madre Lucia Cosimi di 55 anni. La giovane ha reso pubblici i suoi ultimi messaggi con il genitore. Alberto ha esordito così: “Tu per me rappresenti una speranza perché, nonostante tutto quello che è accaduto, hai trovato la forza di mandare un messaggio importante”. E successivamente ha preso la parola proprio la diretta interessata, che si è aperta subito. Continua dopo la foto















Per il conduttore televisivo si sono vissuti momenti molto emozionanti, infatti il suo volto si è riempito di lacrime. Ma c’è stato spazio anche per una gaffe Alberto Matano ha salutato e ringraziato gli ospiti presenti in studio ma anche i telespettatori, dando loro appuntamento alla settimana prossima. “Ci rivediamo lunedì” ha affermato a tal proposito ma, subito dopo, è sembrato non ricordare che giorno fosse esattamente lunedì. Continua dopo la foto











Si è infatti girato alla sua sinistra chiedendo a qualcuno degli ospiti o ad uno degli autori de La vita in diretta: “Che giorno è?…”. Un istante dopo, puntando di nuovo lo sguardo verso la telecamera, ha asserito: “E’ il 28”. “E’ già finita?” ha chiesto Roberto Poletti ,. “Si, è finita, come ogni giorno a quest’ora” è stata la risposta ironica di Alberto Matano.

