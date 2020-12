Nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ non è facile andare avanti e molto spesso riaffiorano ricordi e pensieri che non ti permettono di affrontare serenamente la giornata. Come successo a Mario Ermito, uno dei nuovi concorrenti a varcare la porta rossa del reality show, che è scoppiato letteralmente a piangere davanti ai coinquilini. Intanto, in precedenza ha praticamente smentito Rosalinda Cannavò: “Quando ho detto che non ci ho provato era una tutela nei suoi confronti, visto che ha una persona fuori”.

E poi: "Mi riferivo al periodo in cui mi sentivo con Sonia, non mi sentivo anche con lei provandoci. Ci siamo sentiti tre volte, lei mi aveva chiesto di vederci", le parole di Ermito. Dunque sarebbe stata la Cannavò a farsi avanti, chiedendogli un incontro. "Lei è venuta a Roma – ha continuato – perché poi sarebbe dovuta venire qua e mi aveva detto che le avrebbe fatto piacere ci vedessimo". Adesso ha invece deciso di sfogarsi apertamente con lei, Pierpaolo Pretelli e Carlotta Dell'Isola.















Non è riuscito a superare uno dei lutti più brutti che una persona può subire, ovvero la scomparsa della nonna. Sente tantissimo la sua assenza e ha ammesso che, quando ha scoperto che avesse un tumore, non è stato in grado di accettare il fatto che se ne sarebbe andata via. Inoltre, ad aggravare la situazione ci ha pensato la pandemia da coronavirus, che non gli ha dato la possibilità di starle vicino e di salutarla un'ultima volta: "Mi è crollato il mondo addosso", ha affermato piangendo.















Nonostante il suo dolore sia immenso, l'attore ha un modo per tranquillizzarsi: pensare che sua nonna adesso è diventata il suo angelo custode. Dopo questa sua confessione privatissima, Pierpaolo e Andrea Zelletta lo hanno portato con loro all'interno della sauna per una maggiore privacy. Mario ha confidato che sono ormai tantissimi anni che non trascorre le festività natalizie in compagnia dei nonni paterni per vicende gravi. Da quando la nonna è morta, il papà è stato messo da parte.









Pierpaolo Pretelli l’ha subito consolato, visto che lui ha affermato che non riesce a vivere fino in fondo questa esperienza per alcuni sensi di colpa. L’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ gli ha detto che è sicuramente una cosa normale il fatto che possa avere alcuni momenti di tristezza, ma non deve assolutamente sentirsi in colpa perché è giusto che debba proseguire la sua avventura.

