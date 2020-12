Puntata difficilissima per Alberto Matano, che non è stato in grado di reggere all’emozione mentre raccontava una storia struggente. Ancora una volta il coronavirus è stato il tema principale toccato dal conduttore televisivo, che non ha potuto fare a meno di emozionarsi dinanzi ad un racconto davvero forte. Quella del 23 dicembre è stata l’ultima puntata de ‘La Vita in diretta’, come aveva annunciato lo stesso presentatore: “Quella di domani (oggi n.d.r.) sarà l’ultima puntata prima di Natale”.

Lunedì 28 dicembre rivedremo al lavoro Matano e la sua squadra a partire dalle ore 17.05. Non ci sarà però 'Il Paradiso delle Signore', come vi abbiamo anticipato in un altro nostro articolo. Al posto della soap opera ci sarà la nuova edizione di 'Dreams Road'. Tornando a ciò che è successo qualche ora fa, Matano si è commosso a causa della testimonianza di un'ospite. Quest'ultima ha raccontato gli ultimi momenti di vita della sua amatissima madre, vinta dal Covid-19.















La storia in questione è quella di Eleonora Proietti, originaria della provincia di Firenze, finita alla ribalta nazionale per il decesso di sua madre Lucia Cosimi di 55 anni. La giovane ha reso pubblici i suoi ultimi messaggi con il genitore. Alberto ha esordito così: "Tu per me rappresenti una speranza perché, nonostante tutto quello che è accaduto, hai trovato la forza di mandare un messaggio importante". E successivamente ha preso la parola proprio la diretta interessata, che si è aperta subito.















Eleonora ha dichiarato: "Buonasera, mia mamma era una persona in carne e ossa come noi". Per il conduttore televisivo si sono vissuti momenti molto emozionanti, infatti il suo volto si è riempito di lacrime. Inoltre, si sono verificati attimi di silenzio, che avranno colpito anche il pubblico da casa. Matano è poi riuscito a dire: "I messaggi, perché li hai pubblicati?". E la ragazza ha ammesso di averlo fatto per i negazionisti e per tenere alta l'attenzione sul male del momento.









Al posto de ‘La Vita in diretta’, nella giornata del 24 dicembre verrà trasmessa L’Eredità di Flavio Insinna. In anticipo rispetto all’orario tradizionale poiché alle 19.20 la linea passerà alla Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco, che quest’anno non verrà celebrata a mezzanotte per le ragioni note a tutti. Venerdì, invece, andrà in onda un film natalizio ‘Con amore Babbo Natale’ e verrà trasmesso in prima visione.

