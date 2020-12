Stefania Orlando è una delle vippone più chiacchierate. Al GF Vip e pure fuori. Le sue liti nella Casa ormai hanno fatto storia e l’ultima con Samantha De Grenet è destinata a far parlare parecchio. I dissapori sono iniziati qualche giorno fa, quando a Samantha è stato chiesto di scegliere chi tra gli inquilini non meritava l’immunità e la scelta è ricaduta su Stefania.

Da quel momento le due inquiline hanno vissuto cercando di evitarsi ma quando la Orlando ha ripreso la sua compagna invitandola a rispettare le regole della Casa è nata una feroce lite davanti agli occhi sbigottiti degli altri inquilini. Lite che è poi proseguita con frasi come “Ho un figlio a casa che mi guarda, non faccio i giochini di questa psicopatica. La uccido, cacciatemi pure”, le parole della De Grenet. (Continua dopo la foto)















Parole che sono state subito riferite a Stefania, che ha reagito così: Non chiedere opinioni agli altri per metterli in difficoltà. Stiamo parlando io e te, tu non reggi il discorso e te ne vai, perché vuoi avere sempre ragione. La cresta la devi abbassare un pochino, capito tesoro? Io non vado in giro ad offenderti. Detto questo non mi destabilizzi, anzi mi hai dato un po’ di sale. Poi non cercare conforto negli altri, vedi la differenza? – ha concluso – Io non chiedo agli altri”. (Continua dopo la foto)















Ma a quanto pare presto Stefania Orlando, che festeggia il compleanno nella Casa, potrebbe ritrovare il sorriso. Grazie al marito, Simone Gianlorenzi, che in una intervista a Libero ha svelato che “nella prossima puntata potrebbe accadere qualcosa, ma non posso dirvi altro”. Gli indizi, da indiscrezioni raccolte dal quotidiano, portano ad un suo arrivo nella Casa per regalare qualche minuto speciale alla sua Stefania. (Continua dopo le foto)











Il pubblico ama la Orlando e a queste parole già sarà in trepida attesa. Non mancano poi due battute di Gianlorenzi sulla lite furibonda con Samantha De Grenet: “Avendo seguito tutte le dinamiche la De Grenet ha saputo colpire non a caso, dopo la sua entrata sono scoppiare le scintille. Alcune parole che ha detto mi hanno lasciato abbastanza interdetto”, prosegue Gianlorenzi secondo cui Stefania “ha già vinto”. “Vorrei che vincesse Zorzi, se non vincesse Stefania. Sarei felice anche se non arrivasse prima”, la conclusione.

Rosalinda Cannavò, la rivelazione del vippone nella Casa: “Me lo ha chiesto lei…”