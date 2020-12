Dopo tante notizie negative, di programmi che purtroppo si fermano per le festività natalizie rattristando il pubblico, ce n’è un’altra che va in senso completamente opposto. Il grande annuncio in diretta televisiva è stato fatto da Antonella Clerici, che ha riferito di una novità inaspettata, che nessuno si sarebbe atteso. Il suo programma ‘È sempre mezzogiorno’ sta collezionando successi stellari e, forse proprio per questo, la Rai ha voluto fare un bel regalo alla conduttrice.

Nella scorsa puntata ha dato prova di spontaneità parlando della gonna che le andava stretta. "Ho la gonna stretta, non riesco a star seduta su questa sedia, mi si sta fermando il sangue non respiro più". È stato questo il suo sfogo durate la prima parte della stessa. La conduttrice di Rai 1 ha confessato che forse la colpa è proprio della trasmissione, ogni giorno infatti dopo la puntata i piatti preparati diventano il pranzo di tutti. Ora, però, vi sveliamo quali sono state le sue dichiarazioni.















La sua trasmissione di cucina si fermerà solamente il giorno di Natale, quindi il 25 dicembre, ma non quello successivo. Queste le parole dell'amatissima presentatrice Rai: "Ci fermeremo solo il giorno di Natale. Saremo in onda eccezionalmente anche sabato 26 dicembre". Una puntata quindi decisamente speciale, che terrà compagnia a moltissimi telespettatori, i quali saranno con i propri cari. L'appuntamento avrà inizio, come di consueto, alle 11.55 e terminerà alle 13.30.















Mentre era intenta a salutare il pubblico, la Clerici ha anche aggiunto: "Vi terremo compagnia per tutte le feste". Quella del 26 dicembre sarà una puntata che sarà dedicata ai più piccoli. Intanto, nella giornata del 24 dicembre, gli spettatori potranno vedere anche la preparazione di un dolce preparato da Sal De Riso. Non è tutto perché, stando alle ultime indiscrezioni, il programma non andrà in onda il 30 dicembre per il discorso del premier Conte, ma ci sarà giovedì 31 dicembre.









Il 23 dicembre è stata ospite Cristina D’Avena. La regina delle sigle dei cartoni animati ha confessato di non essere particolarmente avvezza ai fornelli dando via a una battuta di Antonellina, che ha colto la palla al balzo per prendere in giro la sorella: “Lo sa fare anche mia sorella, che in cucina è negata come te!”, ha detto commentando la cantante che si apprestava a preparare il tiramisù.

