Da tempo si parla di Mara Venier e della sua scelta di lasciare la conduzione di Domenica In. Zia Mara più volte ha detto nelle ultime settimane che questa sarà la sua ultima edizione alla guida del contenitore di Rai1: nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi in occasione dei 70 anni, la Signora della domenica si è così espressa: “Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni – dice Mara Venier – dentro mi sento sempre una ragazza di 30. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio”.

Sempre all’interno della stessa intervista aveva fatto una grande promessa al marito Nicola Carraro con cui è sposata dal 2006. I due si sono detti sì nella chiesa sconsacrata di Santa Maria del Tempulo a Caracalla, con un matrimonio celebrato dall’allora primo cittadino romano Walter Veltroni. Per l’occasione, zia Mara ha indossato un abito di Valentino ed è arrivata accompagnata dal figlio Paolo Capponi. (Continua dopo la foto)















Proprio di Domenica In, Mara Venier è tornata a parlare sempre in una intervista a Oggi. E quello che dice sembra una inversione a “u” rispetto alle parole precedenti: pare non avere ancora idea di abbandonare il programma di Rai1 “Se dovessi pensare che l’anno prossimo sto a casa sul divano a guardare la tv con Nicola, mi prende un colpo. Sono troppo abituata a lavorare”. (Continua dopo la foto)















E pensare che aveva detto di voler mollare la conduzione del contenitore domenicale proprio per stare con il marito, Nicola Carraro. Evidentemente senza tv Mara Venier non riesce a stare. Dietro questa scelta potrebbe esserci un consiglio molto particolare: quello di Maria De Filippi che insieme a “Zia Mara” è stata protagonista dell’intervista di coppia pubblicata su Oggi: “Lei dice così, poi però dopo un po’ che sta col nipotino capisce che c’è anche altro, come è giusto che sia – afferma la De Filippi -. Mara non deve smettere di fare Domenica In. Si diverte troppo”. (Continua dopo la foto)









Quale che sia la sua scelta, sul web sono circolati diversi nomi che potrebbero sostituire Mara Venier al timone di Domenica In: da Antonella Clerici a Francesca Fialdini passando per Maria Teresa Ruta ed Eleonora Daniele, quest’ultime veneta come Mara e dalle grandi capacità professionali. Insomma non resta che attendere la decisione della diretta interessata.

