Tantissimi programmi sono costretti allo stop in questi giorni, infatti non stiamo più vedendo all’opera Barbara D’Urso con i suoi interessantissimi ‘Pomeriggio 5’, ‘Live- Non è la D’Urso’ e ‘Domenica Live’. Nella giornata del 23 dicembre ultimo appuntamento anche con ‘La vita in diretta’ di Alberto Matano. Stop forzato anche per Maria De Filippi e ‘Uomini e Donne’. Il pubblico della Rai ha adesso accolto con tristezza un’altra notizia riguardante ‘Chi l’ha visto’ e Federica Sciarelli.

Nella serata del 23 dicembre, a partire dalle ore 21.20, al termine della soap opera ‘Un posto al sole’ andrà in onda una nuova puntata della trasmissione della televisione pubblica italiana. Ora, il settimanale ‘DiPiù’ ha scritto una news sicuramente non piacevole sul futuro. A causa dell’arrivo delle festività natalizie, viale Mazzini ha deciso di interrompere la messa in onda delle puntate. Dopo stasera un fermo obbligato. E vediamo nel dettaglio quali saranno le interruzioni in programma. (Continua dopo la foto)















Mercoledì 30 dicembre non ci sarà spazio per ‘Chi l’ha visto’, che dovrà stopparsi anche il mercoledì successivo, ovvero il 6 gennaio, giorno della Befana. Dunque, due settimane di fermo per lasciare campo ad altri programmi più prettamente natalizi. Il pubblico può comunque rasserenarsi, visto che dovrà pazientare esclusivamente 15 giorni. A partire da mercoledì 13 gennaio, la Sciarelli tornerà protagonista nel piccolo schermo e cercherà di aiutare quante più persone possibili. (Continua dopo la foto)















Ci sono comunque alcune anticipazioni sulla puntata numero 16 del 23 dicembre. La trasmissione dovrebbe soffermarsi sulle vicende legate a Maria Sestina Arcuri, la parrucchiera di Ronciglione, comune in provincia di Viterbo, che è morta dopo essere caduta dalle scale nell’abitazione del suo partner. Il fidanzato è sospettato di essere stato l’omicida. Come succede ogni anno, tutta la redazione di ‘Chi l’ha visto’ continuerà ugualmente a lavorare, nonostante non ci saranno le dirette tv. (Continua dopo la foto)









Tempo fa la Sciarelli aveva dichiarato: “Andiamo avanti con caparbietà e non abbiamo paura di nulla. Anche di fronte alle minacce di morte i nostri inviati non indietreggiano”. E anche la stessa presentatrice è andata incontro a problematiche di natura giudiziaria: “Il nostro è sempre stato un programmone. Ma forse io mi espongo di più e ogni tanto mi becco qualche querela”.

Ricordate così Tish di Amici? Dimenticatela: come si fa vedere adesso