Solo lunedì scorso, in diretta, Pierpaolo Pretelli ha parlato di nuovo con Elisabetta Gregoraci. Lui nella Casa, lei nello studio del GF Vip, ma l’argomento questa volta era Ariadna Romero, la ex di Pretelli e mamma di suo figlio Leonardo. Nei giorni precedenti il gieffino è parso pensieroso dopo aver ricevuto la sorpresa di Ariadna al reality.

E chi ancora sperava in una storia tra i due gieffini sarà rimasto deluso perché Eli si augura un ritorno di fiamma tra il suo amico speciale e la bella Romero, come sottolineato in puntata. "Il loro è stato un momento bellissimo – ha detto Elisabetta riferendosi all'incontro fuori la Casa tra i due ex – Posso dire che quello dell'altra volta è stato un momento molto bello. Mi è piaciuta molto questa vostra complicità. Ho scritto un messaggio a lei".















E poi: "Siete una bellissima famiglia e siete molto fortunati, questo è quello che conta. A me piacerebbe rivederli insieme, tutti e tre. Ti vedo un po' giù Pier, voglio vederti più contento". Ma nelle ultime ore un colpo di scena che ha emozionato molto Pierpaolo e che, forse, potrebbe mischiare di nuovo le carte in tavola. Nel cielo di Cinecittà sono volati due striscioni differenti per Pretelli.















E uno dei due recitava: "Pierpa, vola solo. Happy Christmas, Greg". Letto il messaggio, Pierpaolo ha immediatamente pensato fosse stata Elisabetta a mandargli l'aereo. "Lei mi chiama Pierpa, me l'ha mandato lei. Mi tremano le gambe", ha detto emozionato Pretelli circondato dai suoi amici della Casa. Chiaro è che il modello è ancora molto coinvolto dalla Gregoraci anche se come abbiamo detto è tornato a pensare alla sua ex ultimamente.









Pierpaolo è convintissimo che sia stata Elisabetta a fargli questa sorpresa, ma in rete c’è chi solleva dubbi a proposito dell’identità del mittente del messaggio. Più di qualcuno sostiene che non sia stata lei a far volare quell’aereo sulla Casa ma che qualche fan della “coppia” abbia firmato lo striscione per far sembrare a Pierpaolo che fosse stata la showgirl a mandarlo. Elisabetta, dal canto suo, tace: sui suoi social non ha commentato l’aereo, né smentito la versione di Pierpaolo che crede che sia stata lei a inviarglielo.

