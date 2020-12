Colpi di scena a go go nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 18 dicembre. Dopo l’ingresso di nuovi quattro concorrenti e l’eliminazione inaspettata di Cristiano Malgioglio, Alfonso Signorini è stato protagonista di due clamorose gaffe. Durante lo spazio dedicato alla musica e al ballo, con le inquiline e le concorrenti eliminate impegnate in una esibizione sulle note di Jingle Bell Rock e della hit di Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, il conduttore è finito al centro dei commenti social dopo la dichiarazione pubblica, ma non voluta, su Elisabetta Gregoraci.

Capitanate da Matilde Brandi anche le ex gieffine si sono esibite durante la diretta. Mentre Matilde, Elisabetta, Myriam, Guenda e Selvaggia si Alfonso Signorini e l'opinionista Pupo hanno commentato lo spettacolo, però i loro microfoni erano aperti e da casa tutti hanno sentito quello che hanno detto. Pupo ha espresso il suo disappunto, anche se ridendo, sul modo di ballare di Myriam Catania: "Myriam Catania è incapace e poi Signorini, preoccupato per le forme di EliGreg: "Le te**e della Gregoraci le vedo in serio pericolo", ha detto il conduttore.















Ovviamente il video ha fatto il giro del web, ma Alfonsino è stato protagonista di un'altra gaffe. Dopo aver ufficializzato l'ingresso nella casa di Cecilia Capriotti, Signorini si è rivolto a Zelletta e gli ha chiesto: "Come mai Damante è così preoccupato da questo ingresso? Perché fai quella faccia?". Il conduttore si è immediatamente reso conto dell'errore e si è corretto: "No, non Damante. Scusa, oddio. Per carità. Volevo dire Andrea Zelletta".















Naturalmente la gaffe di Alfonso Signorini, che ha scambiato Andrea Zelletta per Andrea Damante (anche lui ex tornista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip), ha fatto in breve il giro del web e il momento ha fatto ridere il pubblico e gli altri inquilini della casa. Ora è lo stesso Alfonso a spiegare durante la diretta di ‘Casa Chi’ perché è caduto nell’errore, rivelando anche un retroscena piccante su un altro inquilino del GF Vip.

"Il fatto che chiamo Zelletta Damante è solo il frutto della mia testa che svalvola. – ha confessato il conduttore – Se io devo proprio essere sincero, io ieri sapevo che doveva andare a fare la nomination Andrea. Il regista mi ha inquadrato Andrea Zenga tutto sbottonato che ho avuto quasi la sensazione di dirgli 'fai vedere', perché lui è quello con il fisico più bello di tutta la casa".









“Non se n’è accorto ancora nessuno, ma lui è proprio bello. Quell’ultimo briciolo di dignità umana che ancora mi resta mi ha impedito di dirgli di far vedere il fisico. Quindi sono andato nel pallone e ho chiamato Damante l’altro Andrea. Poi mi diverte Zelletta perché è un permaloso pazzesco. Avete visto che reazioni ha quando lo nominano? – ha rivelato ancora Signorini – Non so perché ripeto Damante, ma forse perché sono fuori. Comunque Damante non ci sarà il 31, lo escludo a priori”.

